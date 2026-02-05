L’exploitation Grande Côte d’Eramet réalise son premier audit IRMA au Sénégal

La première mine de sables minéralisés du Sénéral a obtenu le score d’IRMA 50 après avoir été auditée à l’aune de la seule norme minière au monde régie de manière équitable

DAKAR, Sénégal, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Initiative pour l’assurance d’une exploitation minière responsable (IRMA) publie aujourd’hui l’audit de Grande Côte Opérations d’Eramet (EGC), la filiale sénégalaise du Groupe Eramet, réalisé par rapport à la Norme IRMA pour une exploitation minière responsable. Le cabinet d’audit indépendant SCS Global Services (SCS) a attribué le niveau IRMA 50 à EGC après avoir mesuré ses performances par rapport aux critères sociaux et environnementaux des meilleures pratiques de la norme.

L’attribution du niveau de conformité IRMA 50 signifie que SCS a vérifié que l’exploitation satisfaisait au moins de manière substantielle à l’ensemble des 40 exigences essentielles de la Norme IRMA, et obtenait une note d’au moins 50 % dans chacun des quatre domaines principaux de la Norme : responsabilité sociale, responsabilité environnementale, intégrité de l’entreprise et planification pour un héritage positif.

Les rapports d’audit complets sont disponibles sur la page d’audit d’EGC1 du site Internet de l’IRMA : https://responsiblemining.net/egc

Les informations dont les parties prenantes ont besoin pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite davantage d’attention.

« Ce rapport démontre que les mines peuvent se prévaloir d’évaluations transparentes et indépendantes de leurs performances environnementales et sociales », déclare Aimee Boulanger, directrice exécutive de l’IRMA. « Grâce aux rapports d’audit détaillés de l’IRMA, les entreprises minières, les communautés et les entreprises qui achètent des matériaux extraits peuvent obtenir les informations dont elles ont besoin pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite davantage d’attention dans une mine particulière. »

La Norme de l’IRMA est reconnue et adoptée dans le monde entier. Ainsi, les audits tels que celui d’EGC constituent des étapes dans l’approfondissement du dialogue entre les entreprises minières et les personnes touchées par leurs activités.

« Un nombre croissant de membres des communautés et de travailleurs participent aux audits de l’IRMA et utilisent les rapports d’audit pour communiquer directement à l’entreprise minière leurs priorités en matière d’amélioration », explique Mme Boulanger. « Si les lecteurs constatent des résultats qui ne correspondent pas à leur expérience, nous les encourageons à partager leur point de vue avec l’IRMA et l’entreprise afin que nous puissions améliorer le processus de vérification des audits et soutenir l’amélioration continue sur place, comme l’ont déjà fait les membres des communautés et les ONG dans le cas présent. »

« L’obtention du score d’IRMA 50 constitue une validation convaincante des progrès réalisés par Eramet Grande Côte Opérations et de l’engagement du Groupe à poursuivre son projet d’entreprise minière responsable, Act for Positive Mining », déclare Virginie de Chassey, directrice du développement durable et de l’engagement d’entreprise du Groupe Eramet, avant d’ajouter : « L’IRMA fournit la norme la plus exhaustive, la plus transparente et la plus rigoureuse de notre secteur, et cette évaluation confirme que nos pratiques minières responsables produisent des résultats mesurables sur le terrain. Cette réussite reflète non seulement le travail accompli par les équipes d’Eramet Grande Côte, mais aussi notre ambition d’instaurer la confiance en satisfaisant aux attentes internationales les plus élevées. »

Le système d’évaluation indépendant de l’IRMA concerne 27 mines d’échelle industrielle, GCO comprise, réparties à travers le monde. Après une autoévaluation initiale, une mine participante engage un cabinet d’audit tiers, formé et approuvé par l’IRMA, pour mener une évaluation indépendante détaillée, comprenant des visites du site de la mine et dans les communautés voisines. Après la publication de l’audit initial, un audit de surveillance plus court vérifie les performances de la mine. Trois ans après l’audit initial, l’exploitation fait à nouveau l’objet d’un audit complet. (Remarque : les premières mines auditées selon le système de l’IRMA ont bénéficié de reports de ces échéances en raison des retards occasionnés par la COVID et de l’apprentissage inhérent à la phase de démarrage ; des révisions complètes actualisées seront nécessaires pour maintenir ou augmenter les niveaux de conformité atteints.)

Le système indépendant de l’IRMA constitue la seule norme minière mondiale qui accorde les mêmes pouvoirs au secteur public (communautés et titulaires de droits autochtones, travailleurs de la mine, défenseurs de l’environnement et des droits humains) qu’au secteur privé (entreprises minières, acquéreurs de matériaux extraits et investisseurs).

IRMA est une organisation à but non lucratif qui œuvre à la protection des personnes et de l’environnement directement touchés par l’exploitation minière en créant une valeur financière pour les opérations minières à échelle industrielle évaluées de manière indépendante selon la norme IRMA relative aux meilleures pratiques en matière d’exploitation minière responsable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : responsiblemining.net



