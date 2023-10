RIYAD, Arabie Saoudite, 29 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») est un partenaire santé stratégique de l’édition 2023 de la Global Health Exhibition qui débute demain à Riyad pour une durée de trois jours.

Dans l’espace d’exposition qui lui est réservé, le pavillon KFSH&RC mettra en vitrine les dernières innovations majeures de l’hôpital, et ses plus importantes solutions de santé. L’événement s’inscrit dans la droite ligne des orientations stratégiques du KFSH&RC visant à renforcer sa marque de pionnier du savoir acquis par l’éducation, la recherche, et l’innovation, mais aussi à fournir les soins de santé les plus qualitatifs et les plus sécurisés.

Son Excellence le Dr Majid Ibrahim Al Fayyadh, directeur de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, a déclaré à cette occasion que : « Le Royaume d’Arabie Saoudite s’efforce de consolider sa position de leader mondial de l’innovation à travers le développement d’un écosystème dynamique en privilégiant les technologies les plus récentes pour participer à l’avenir des soins de santé et devenir une destination mondiale incontournable ».

Le Dr Majid Ibrahim Al Fayyadh a souligné que la participation du KFSH&RC à la Global Health Exhibition fait écho à son engagement à faire évoluer l’innovation en santé du plan national à l’échelle mondiale, et à soutenir tout ce qui contribue à établir les meilleurs soins de santé et une expérience optimale pour les patients.

KFSH&RC présente ses différentes innovations et solutions santé aux visiteurs de l’exposition, ainsi que leurs effets positifs sur l’amélioration des résultats en matière de soins de santé et d’expérience des patients. KFSH&RC démontre également les bienfaits de ses solutions sur l’efficacité opérationnelle de nombreux domaines thérapeutiques, et notamment le vécu des patients, la recherche biomédicale spatiale, la médecine génomique, la gestion des capacités de prise en charge, la production de médicaments radiopharmaceutiques, et la thérapie par lymphocytes T (cellules CAR-T).

Le KFSH&RC est prêt à présenter ses innovations et à démontrer son leadership en recherche biomédicale spatiale, qui s’illustre notamment par la supervision de quatre conduites de recherche en sciences cellulaires dans l’espace, et qui accentue le rôle précurseur de l’hôpital dans la promotion de l’innovation internationale. Par ailleurs, l’hôpital présentera son programme de réingénierie des lymphocytes T pour les patients atteints de cancer, qui améliore considérablement les soins médicaux spécialisés dispensés au sein du Royaume. Cette avancée se traduit également par une réduction des charges financières et sanitaires, les patients n’ayant ainsi plus besoin de se faire soigner à l’étranger.

KFSH&RC compte parmi les plus éminentes institutions du monde en matière de prestation de soins de santé spécialisés. Pionnier de l’innovation, l’hôpital est également un centre de recherche et d’éducation médicale avancé. Il s’efforce également de développer des technologies médicales et de faire évoluer les soins de santé à l’échelle mondiale en partenariat avec de grandes institutions locales, régionales, et internationales, pour atteindre un service hors pair dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

