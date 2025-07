Entrance of the EAACI Congress 2025, SEC in Glasgow

ZURIQUE, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Com mais de 7.600 delegados presentes, o Congresso da EAACI 2025 foi manchete não apenas por sua magnitude, mas pela mensagem poderosa transmitida por sua liderança. Agora, um mês após a conclusão do Congresso em Glasgow, as principais figuras da EAACI estão compartilhando suas reflexões sobre o que eles chamam de um divisor de águas para o campo. Realizado de 13 a 16 de junho no Scottish Event Campus, o evento defendeu o tema: “Rompendo fronteiras nas áreas de alergia, asma e imunologia clínica: integração da saúde planetária para um futuro sustentável”.

“O Congresso deste ano foi um divisor de águas”, declarou a Profa. Maria Torres, Presidente da EAACI. “Estamos entrando em uma era na qual a inovação científica, a equidade no atendimento e a saúde ambiental devem avançar de maneira conjunta.”

O programa contou com mais de 250 horas de palestras, workshops e simpósios, abordando avanços inovadores em alergia a medicamentos, inflamação tipo 2 (T2), asma pediátrica e angioedema hereditário. O Simpósio Presidencial abordou a resistência antimicrobiana pela perspectiva da Saúde Única, enquanto uma sessão oportuna sobre as mudanças climáticas e a alergia a insetos chamou a atenção global para os impactos ecológicos no atendimento aos pacientes.

Muito além dos muros da SEC, o Congresso da EAACI 2025 movimentou toda a cidade com iniciativas que levaram a ciência às ruas. A Vila Clínica, localizada no Centro de Ciências de Glasgow, recebeu o público para uma atividade educacional prática sobre alergias, enquanto a caminhada e corrida Beat Allergy Walk & Run arrecadou fundos para a Organização Beneficente do Hospital Infantil de Glasgow, reforçando o compromisso da EAACI com o impacto social e o engajamento comunitário.

“O espírito de colaboração que testemunhamos em Glasgow foi extraordinário”, declarou o Prof. André Moreira, Vice-Presidente de Congressos da EAACI. “Essa energia agora se traduz em iniciativas reais e parcerias globais.”

O Congresso também destacou a dedicação da EAACI à mentoria, à inovação em saúde digital e à amplificação das vozes dos pacientes.

A contagem regressiva para o Congresso da EAACI 2026 em Istambul começou oficialmente, mas você não precisará esperar até lá para mergulhar outra vez na ciência de ponta. De reuniões para tratar temas específicos a cursos práticos, a EAACI tem uma agenda repleta de opções para mantê-lo inspirado o ano todo. Confira o que vem por aí em https://eaaci.org.

Sobre a EAACI

A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI) é a maior associação profissional da Europa na área, comprometida em promover a pesquisa e o tratamento de pessoas afetadas por doenças alérgicas.

Saiba mais em https://eaaci.org

Contato: [email protected] | +41 44 205 55 33

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60c21700-f7c9-486c-a72f-f699174a926a

GlobeNewswire Distribution ID 1001118256