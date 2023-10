Competição altamente esperada leva experiências de coquetéis coloridos e colaborações inéditas para a cidade de São Paulo

SÃO PAULO, Brasil, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Jacob Martin, do Canadá, foi reconhecido pelas celebridades da indústria como o Melhor Bartender do Mundo de 2023. Ele eliminou uma concorrência de mais de 10.000 bartenders de elite que tentaram conquistar o Everest de bartending deste ano.

Jacob participou de uma série de desafios ao longo da competição de quatro dias. Desde a criação de coquetéis clássicos até o famoso TEN com o favorito dos bartenders, Tanqueray No. TEN, Jacob também ousou com os sabores do Johnnie Walker Black Label, além de criar um coquetel Ketel One Decorado com Good que não apenas impressionou os jurados com a criatividade do sabor, mas também teve um impacto positivo na sua comunidade local no Canadá.

Ao vencer, Jacob disse: “É uma honra inacreditável ganhar o World Class. Além de ser o ponto mais alto da indústria, também pela oportunidade que tive de poder competir com os gigantes do setor esta semana. A comunidade de Bartenders é incrível e me lembrei disso durante toda a semana. Nós nos incentivamos, aprendemos uns com os outros e pudemos vivenciar a incrível energia desta cidade fantástica. O padrão da competição foi excepcional e agora estou louco para experimentar um coquetel feito por outra pessoa!”

Como parte da competição, São Paulo contou com bartenders de renome mundial, incluindo Monica Berg (da Tayer + Elementary de Londres), Giacomo Giannotti (do Melhor Bar do Mundo, Paradiso em Barcelona) e Ago Perrone (do Connaught Bar de Londres) que foram jurados do evento e anfitriões de experiências especiais de “Classe Mundial” em alguns dos locais mais emblemáticos da vida noturna da cidade.

A competição também deu início ao World Class Cocktail Festival com incríveis colaborações de bar em toda a cidade, incluindo Bar Dos Arcos, Tan Tan e Guilhotina Bar.

O The World Class Cocktail Festival se estende por mais de 1.000 locais em todo o Brasil, proporcionando a centenas de milhares de amantes de coquetéis experiências únicas com Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN e Don Julio.

O World Class deste ano também contou com o Fórum da Indústria, uma oportunidade de envolver, educar e inspirar a comunidade de bartending com seminários e painéis de discussão com jurados e convidados do World Class – os destaques incluíram: “From Insta to IRL: trends and how to master them”, com a vencedora do World Class 2017, Kaitlyn Stewart e a Gerente Global de Cultura de Reserva da Diageo, Giuliana Pe Benito e “Behind the Scenes of the World ‘s Best Bars” com proprietários de bares, incluindo Monica Berg, Thiago Benares e Benjamin Padron.

Marissa Johnston, Diretora Global da Diageo World Class, disse: “Dar seguimento ao World Class do ano passado em Sydney foi um grande desafio, mas as equipes do World Class de todo o mundo, a equipe do Brasil e, é claro, nossos incríveis 54 concorrentes, levaram o desafio a sério e venceram com muito orgulho. O nível de energia aqui é incrível e depois de tantos meses de planejamento, é uma grande emoção ver tudo funcionado tão bem. É muito emocionante ver uma cidade brilhar com ótimas bebidas e ótimas experiências.

“Jacob realmente levou esta competição para o próximo nível – ele se destacou em as áreas e o feedback dos jurados foi incrível. Jacob mereceu o prêmio e mal posso esperar para trabalhar com ele nos próximos 12 meses – ele vai longe.”

Desde a sua estreia em 2009, o Diageo World Class tem tido um papel significativo na inspiração das melhores bebidas e na transformação da cultura de coquetéis em todo o mundo. Ele apoia mais de 450.000 bartenders em todo o mundo por meio de treinamento e educação.

Para obter mais informações sobre o World Class e para se manter atualizado com as últimas bebidas, tendências e treinamento, visite www.diageobaracademy.com/en_ zz/world-class-/ e siga @WorldClass no Instagram.

