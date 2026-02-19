Mavenir Colabora com o Red Hat para fornecer IA Conversacional e Garantia de Serviço de IA Agêntica de Nível de Operadora para Empresas de Telecomunicações

RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, empresa de software que cria redes móveis de IA por design, anunciou hoje uma colaboração com o Red Hat, fornecedora líder mundial de soluções de código aberto, para fornecer soluções de IA Conversacional e IA Agêntica usando o Red Hat AI. Essas ofertas de IA generativa de nível de operadora (gen AI) são alimentadas pelo Red Hat OpenShift AI executado no local, capacitando os provedores de serviços de telecomunicações com uma base altamente escalável focada na segurança, que é resiliente e otimizada para operações de rede.

Essa colaboração está focada em transformar o setor de telecomunicações, fornecendo aos provedores de serviços soluções de IA que utilizam seus investimentos nas plataformas existentes, ao mesmo tempo em que oferecem segurança e resiliência adicionais, com baixa latência, o que é fundamental para operações de rede em tempo real.

Nesse âmbito, a Mavenir fornece soluções de IA personalizadas para o setor de telecomunicações, criadas especificamente para serem mais econômicas e mais seguras do que as soluções de IA hospedadas como serviço.

Sachin Karkala, EVP e Gerente Geral, IMS & RAN da Mavenir, disse: “Na corrida para monetizar a IA e evoluir para redes autônomas, os provedores de serviços precisam controlar a experiência, o custo e a privacidade dos dados do usuário. Nossa colaboração com o Red Hat nos permite desenvolver soluções de IA no local que fazem exatamente isso. Os modelos generativos de IA podem ser ajustados de acordo com os dados de provedores de serviços para criar agentes especializados no local, ajudando a oferecer um desempenho ideal.”

Com a IA conversacional, o setor está subindo na cadeia de valor, deixando de ser apenas um fornecedor de conectividade entre entidades para assumir o controle crítico de agentes de IA, agindo de acordo com o conteúdo e a intenção da comunicação.

A garantia de serviço agêntico é uma evolução significativa das soluções de garantia de serviço atuais que dependem somente de modelos de aprendizado de máquina. Os sistemas agênticos têm uma perspectiva mais ampla, sendo capazes de criar fluxos de trabalho e impulsionar a tomada de decisões entre diferentes domínios na rede e fontes de dados díspares. Eles se adaptam e aprendem sozinhos, sendo capazes de detectar e corrigir problemas antes que eles afetem o cliente.

Como um passo em direção à rapidez da implantação, a Mavenir e o Red Hat se envolveram com o Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL), que hospeda uma infraestrutura avançada de IA baseada no Dell PowerEdge R760xa – um servidor resfriado a ar de alto desempenho projetado para uma ampla gama de aplicativos, incluindo IA, aprendizado de máquina e treinamento e inferência de aprendizado profundo. Os experts em OTEL AI da Dell colaboraram com as equipes de engenharia da Mavenir e do Red Hat para ajustar o grande modelo de linguagem e maximizar o uso eficiente da infraestrutura subjacente pela solução.

Com a implantação dessas soluções no local com o Red Hat OpenShift AI, os provedores de serviços podem otimizar a eficiência dos seus recursos de GPU, manter o controle total dos requisitos de segurança e governança, e gerenciar mais facilmente o complexo ciclo de vida da IA.

Honoré LaBourdette, Vice-presidente do Ecossistema Global de Parceiros de Telecomunicações do Red Hat, comentou: “Para que a IA empresarial passe da prova de conceito para a produção, é necessária uma base validada com componentes obrigatórios, como grades de proteção, observabilidade e um ciclo de vida robusto. O Red Hat OpenShift AI fornece essa base necessária. Juntamente com a Mavenir, Estamos demonstrando a eficiência de GPUs com excelente custo-benefício por meio de ferramentas como Kueue e Dynamic Accelerator Slicer (DAS) para compartilhamento de recursos em ambientes multi-inquilinos, o que ajuda a otimizar a utilização de investimentos de hardware de alto valor. Juntamente com o modelo de baixa latência usando vLLM, ajuda a garantir que aplicativos em tempo real, como a tradução de voz por IA, atinjam o desempenho determinístico que o mercado exige, comprovando o valor tangível do modelo local. Este é o nosso primeiro anúncio de uma série de iniciativas conjuntas com a Mavenir para alavancar a tecnologia Red Hat AI.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações em mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

