Mavenir e Terrestar Realizam Primeira Chamada de Voz por Satélite via NB-IoT no Modo NTN

Avanço implantável por meio da atualização de software para satélites GEO existentes usando o espectro de banda S disponível para permitir que as operadoras monetizem serviços NTN imediatamente

RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e a Terrestar Solutions Inc. (TSI), a principal operadora de satélites móveis do Canadá, alcançaram um marco importante ao realizar com sucesso a primeira chamada de Voz via NB-IoT (Internet das Coisas de Banda Estreita – Narrowband Internet of Things) no modo NTN (Redes Não Terrestres – Non-Terrestrial Networks). Esta conquista foi realizada através de um espectro de banda S NTN padronizado por 3GPP, evitando interferências comuns nas redes terrestres. Projetada para funcionar também com atrasos de satélites GEO, a rede garante uma cobertura consistente, apesar da maior latência. Essa abordagem permite que as operadoras de GEO monetizem os serviços NTN imediatamente.

Esta primeira chamada do setor foi realizada no início do ano, em janeiro de 2025, usando codec padrão, módulo Altair ALT1250 da Sony, Mavenir Open RAN (Open vRAN e Open Beam radio), Mavenir Converged Packet Core, em colaboração com a Terrestar.

A bem-sucedida chamada VoNB (Voz via NB-IoT – Voice over NB-IoT) destaca a liderança da Mavenir e da Terrestar na indústria no fornecimento de soluções inovadoras que preenchem a lacuna de conectividade em ambientes desafiadores e remotos. A utilização da tecnologia NTN baseada em padrões 3GPP viabiliza que a colaboração impulsione a integração de redes de satélite e terrestres para a oferta de conectividade perfeita em regiões carentes, apoiando casos de uso de IoT e ampliando o escopo da comunicação confiável.

Jacques Leduc, Presidente, Terrestar Solutions: “A Terrestar Solutions incorpora inovação e liderança como o primeiro player MSS a oferecer um serviço de voz em tempo real baseado em uma rede não terrestre 3GPP totalmente compatível. Com nosso espectro dedicado de banda S e uma arquitetura de rede aberta, aproveitamos a força do ecossistema 3GPP para impulsionar um avanço que nos diferencia. Nossa missão: acelerar o desenvolvimento do ecossistema e fornecer a todos, por meio de seu provedor de serviços móveis, uma conectividade móvel via satélite que garanta segurança, autonomia e independência.”

Sachin Karkala, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da RAN Business Unit, Mavenir: “Os serviços de satélite fornecem a adição perfeita às redes terrestres existentes, adicionando uma camada de cobertura generalizada. Em nenhum lugar isso é mais importante do que nas regiões remotas e carentes. Esse desenvolvimento permite que as operadoras de satélites lancem imediatamente seus serviços de voz usando o espectro disponível, satélites GEO existentes e equipamentos de usuário padrão do setor com uma simples atualização de software, para fornecer serviços de voz em todo o país.”

Essa conquista abre caminho para uma adoção mais ampla de soluções de NB-IoT baseadas em NTN e uma maior integração de serviços de voz nos ecossistemas de IoT acompanhando o progresso dos padrões. Também reforça o papel da Mavenir de pioneira no fornecimento de tecnologias que capacitam indústrias e comunidades em todo o mundo.

Notas aos Editores:

Sobre a Terrestar Solutions

A Terrestar Solutions Inc. é a única operadora de satélites móveis canadense envolvida na corrida para a oferta de serviços de satélite diretamente no dispositivo para smartphones e dispositivos IoT, e tornar a comunicação em qualquer lugar do Canadá uma realidade. A Terrestar está empenhada em estimular o ecossistema de rede em constante evolução, baseado em padrões e aberto, permitindo que as Operadoras de Redes Móveis ofereçam serviços de comunicação onipresentes. Graças ao satélite Echostar T1, sua infraestrutura de rede terrestre e 40 MHz de espectro de satélite móvel de banda S, o Terrestar conecta canadenses de quase qualquer lugar do país, mesmo nas regiões mais remotas do Canadá, por meio do Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). O serviço Strigo também apoia organizações sem fins lucrativos e das Primeiras Nações do Canadá, um testemunho do extraordinário senso de responsabilidade da Empresa com o bem-estar e o progresso das comunidades que atende. Para mais informações, visite: www.terrestarsolutions.ca , ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2025, Barcelona, de 3 a 6 de março de 2025.

Para explorar as mais recentes inovações da Mavenir e saber mais sobre como a Mavenir está entregando o Futuro das Redes – Hoje, visite-nos no Hall 2 (Stand 2S60) no #MWC25.

Contato com a Mídia

Mavenir: Emmanuela Spiteri [email protected]

Terrestar: Victoria Ollers [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9384196