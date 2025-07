Mavenir Encerra Abrangente Recapitalização

Transação elimina mais de US $1,3 bilhão da dívida existente e garante US $300 milhões de novo financiamento sênior, fortalecendo significativamente o balanço patrimonial da Mavenir.

RICHARDSON, Texas, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e sua investidora existente Siris, uma empresa de private equity líder focada em investir e impulsionar a criação de valor de empresas de tecnologia, anunciaram hoje que encerraram a previamente anunciada recapitalização abrangente com os credores Mavenir.

“A Mavenir há muito tempo tem estado na vanguarda da transformação da nuvem e, com uma base financeira fortalecida, estamos ainda mais bem posicionados para continuar inovando para nossa base global de clientes”, disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir. “Estamos prontos para continuar a redefinir a Rede do Futuro ao lado da Siris e dos nossos parceiros credores.”

Esta transação elimina mais de US $1,3 bilhão da dívida existente e garante US $300 milhões de novo financiamento sênior, além de uma linha de crédito subordinada menor fornecida pela Siris e pelos credores participantes. Com uma estrutura de capital mais estável, maior liquidez e alavancagem líquida substancialmente reduzida, a Mavenir estará bem posicionada para um crescimento sustentado e sucesso a longo prazo.

A Siris continua sendo a controladora da Mavenir e continuará a ser uma parceira ativa com o avanço da visão da Mavenir de rede nativa da nuvem e habilitada para IA.

“O encerramento desta transação reflete a confiança e o compromisso da Siris e dos credores na Mavenir e na sua missão”, disse Hubert de Pesquidoux, Presidente Executivo da Mavenir e Sócio Executivo da Siris. “Com um balanço significativamente fortalecido, e a parceria e suporte contínuos da Siris, a Mavenir continuará acelerando sua posição de liderança na indústria de software.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre a Siris

A Siris é uma empresa líder em patrimônio privado focada em investimentos de controle em empresas norte-americanas de tecnologia e serviços habilitados para tecnologia. A Siris utiliza sua rede de Parceiros Executivos exclusivos para identificar, validar e cumprir os objetivos operacionais e estratégicos dos seus investimentos. A Siris está localiza em Nova York e West Palm Beach e já investiu aproximadamente US $9 bilhões desde o início em 31 de dezembro de 2024. www.siris.com

