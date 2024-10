Mavenir Recebe Relatório da O-RAN ALLIANCE de Agregação de Espectro em Implantações de Multifornecedores

Novo relatório técnico – criado e liderado pela Mavenir – avalia um suporte à especificação de interface aberta entre DUs para agregação de operadoras em implantações de multifornecedores

RICHARDSON, Texas, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, recebeu hoje a publicação de um novo Relatório Técnico da O-RAN ALLIANCE, ‘Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments’, que avalia várias técnicas de agregação de espectro e propõe um suporte de especificação de interface aberta entre DUs para agregação de operadoras em implantações de multifornecedores.

O relatório da O-RAN ALLIANCE – que foi criado e liderado pela Mavenir – estabelece os cenários práticos para a agregação de espectro em equipamentos de multifornecedores de equipamentos de rede comparando diferentes abordagens, e inclui uma recomendação para o desenvolvimento de especificações para agregação de operadoras na implantação de RAN de multifornecedores. A solução de agregação de operadoras usando uma interface aberta entre DUs contou com o apoio significativo de operadores e fornecedores em busca do desenvolvimento de especificações dentro da O-RAN ALLIANCE.

Comentando o relatório, o Dr. Sridhar Rajagopal, Vice-Presidente Sênior, Tecnologias de Acesso da Mavenir, e relator do relatório técnico, disse: “Este relatório da O-RAN ALLIANCE, com seu oportuno conjunto de recomendações sobre agregação de operadoras de multifornecedores, não poderia vir em um momento mais crucial para a Open RAN, com o aumento das discussões de espectro para a expansão das implantações de 5G e com 6G no horizonte. A padronização da interface entre DUs para agregação das operadoras de multifornecedores irá remover a adesão de um único fornecedor e será um divisor de águas para a Open RAN.”

A agregação de operadoras em todo o espectro disponível é uma das principais considerações das operadoras para maximizar a largura de banda, aumentar a taxa de transferência e aprimorar o desempenho da rede. Uma operadora recebe novo espectro durante a venda de espectro regulatório ao longo do tempo. Em tal situação, existe um forte desejo da operadora de combinar o novo espectro com o seu espectro existente usando a agregação de transportadoras.

No entanto, não há uma interface padronizada aberta que exista hoje para a agregação de operadoras entre dois fornecedores, criando a adesão do fornecedor às operadoras para todas as futuras expansões de espectro. Com isso, as operadoras são forçadas a confiar nos seus incumbentes para expandir o espectro e perdem o poder de negociação e o controle da evolução da rede e, ao mesmo tempo, se tornam dependentes de recursos, desempenho e cronogramas ditados pelos seus incumbentes. Interfaces proprietárias para agregação de transportadoras existem desde os dias de LTE para a agregação das transportadoras em implantações e são bem compreendidas nas implementações. Embora uma interface aberta para agregação de transportadoras tenha sido proposta várias vezes em corpos padrão, como o 3GPP, por muitos operadores, ela não foi bem-sucedida devido à resistência dos fornecedores tradicionais. Uma especificação aberta para o suporte da agregação das operadoras de multifornecedores abrirá ainda mais o ecossistema 5G e fornecerá um caminho para novos recursos e serviços de baixa latência para 6G, permitindo a comunicação em tempo real não existente entre DUs hoje em dia.

Relatório técnico da O-RAN ALLIANCE, ‘Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments’, agora disponível para download: https://specifications.o-ran.org/download?id=715

