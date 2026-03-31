Mavenir reçoit le Prix d’honneur du président lors des Satellite Mobile Innovation Awards 2026 de la MSUA

L’entreprise récompensée pour son innovation remarquable dans ses solutions mobiles cloud-native pilotées par l’IA, pour les réseaux terrestres et non terrestres

WASHINGTON et RICHARDSON, Texas, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a annoncé aujourd’hui avoir remporté le Prix du président pour l’innovation exceptionnelle lors des Satellite Mobile Innovation Awards 2026, organisés par la Mobile Satellite Users Association (MSUA), une organisation mondiale à but non lucratif qui œuvre à la promotion des intérêts des utilisateurs et des innovateurs dans le domaine des solutions mobiles par satellite. L’édition de cette année avait pour thème la connectivité hybride satellite-cellulaire, et Mavenir a été distinguée aux côtés de dix autres innovateurs du domaine des réseaux non terrestres (NTN) lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de l’événement Satellite 2026 à Washington, DC.

Mavenir est un leader mondial des technologies NTN, avec un portefeuille de produits en expansion offrant aux opérateurs satellitaires des solutions cœur de réseau par paquets et de réseau d’accès radio NTN qui sont éprouvées, conformes aux normes et optimisées pour des environnements de déploiement cloud-native. L’entreprise s’est imposée comme un acteur de premier plan dans ce domaine en réalisant avec succès le premier appel voix sur NB-IoT via une infrastructure mobile non terrestre. Cette avancée a profondément transformé l’industrie des communications mobiles NTN et généré une forte dynamique pour son développement. Avec des clients opérateurs satellitaires tels qu’Iridium et Terrestar, entre autres, Mavenir établit des passerelles entre les réseaux non terrestres et les services mobiles traditionnels, permettant aux opérateurs d’assurer une couverture omniprésente, de renforcer la résilience des réseaux et de créer de nouvelles sources de revenus.

« La convergence des secteurs du cellulaire et du satellite transforme la connectivité mondiale, et les lauréats de cette année illustrent la profondeur de l’innovation dans ces domaines », a déclaré Roger Lanctot, président de la MSUA. « L’héritage de Mavenir dans le monde du cellulaire et son travail pionnier avec les acteurs du satellite pour combler le fossé entre réseaux terrestres et non terrestres en ont fait le choix évident de notre jury pour le Prix du président de l’innovation exceptionnelle. Nous les félicitons chaleureusement. »

« Les services non terrestres directs vers les terminaux ouvrent une nouvelle ère de connectivité, offrant une couverture mobile extérieure omniprésente à l’échelle mondiale, y compris dans les zones les plus reculées », a déclaré Sachin Karkala, vice-président exécutif et directeur général de NTN Solutions chez Mavenir. « Chez Mavenir, nous collaborons avec les opérateurs mobiles et satellitaires pour accélérer la convergence des réseaux terrestres et non terrestres. Notre architecture NTN “AI-by-Design” offre plus qu’une simple couverture : elle constitue une plateforme de services évolutive, propice à une innovation continue. Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de la MSUA pour notre travail et félicitons également chaleureusement les autres lauréats. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les solutions NTN de Mavenir permettent aux opérateurs de fournir une connectivité fiable dans des zones inaccessibles aux réseaux terrestres traditionnels grâce à l’exploitation de satellites opérant sur différentes orbites — basse (LEO), moyenne (MEO) et géostationnaire (GEO) — ainsi que de plateformes à haute altitude (HAPS) et de drones, veuillez consulter : https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/.

Notes à l’attention des rédacteurs :

MSUA 2026 Awards : la connectivité hybride satellite-cellulaire, thème dominant parmi les lauréats des prix de la MSUA

Pour en savoir plus sur la manière dont l’approche « AI-by-Design » de Mavenir transforme les réseaux NTN, passant d’une simple extension de couverture à une plateforme de services autonome et évolutive, consultez le livre blanc récemment publié : AI-by-Design NTN RAN: Future of AI in Telecom

Terrestar lance un service IoT satellitaire hybride à l’échelle du Canada, propulsé par le RAN virtualisé cloud-native et le cœur de réseau de Mavenir

Mavenir sélectionné par Iridium pour fournir le cœur de réseau destiné aux services mondiaux NB-IoT et D2D par satellite

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

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