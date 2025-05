Les petites cellules Open vRAN (ou Réseau d’Accès Radio Ouvert virtualisé) de Mavenir sont conformes à la norme O-RAN. Elles sont au cœur du succès du déploiement de Three UK dans le centre-ville de Glasgow et améliorent la couverture et la capacité dans cet environnement urbain dense à forte demande

Cet essai historique démontre les avantages du déploiement de petites cellules Open RAN en parallèle des réseaux macro existants pour la résolution des zones non couvertes

GLASGOW, Écosse, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, fournisseur d’infrastructures réseau basées sur le cloud, en collaboration avec Three UK, opérateur téléphonique, et Red Hat, leader mondial des solutions open source, a démontré avec succès les avantages et la performance des petites cellules 5G, non autonomes et conformes à la norme O-RAN, dans le centre-ville de Glasgow, doublant les débits 5G aux heures de pointe.

Cet essai historique, le premier au Royaume-Uni, de l’Open RAN dans un environnement urbain dense marque également le premier déploiement en direct de petites cellules conformes à la norme O-RAN fonctionnant en parallèle des macrocellules existantes des fournisseurs traditionnels dans cet environnement. Le résultat est une réduction considérable de la congestion du trafic grâce à une couverture de haute qualité et une capacité accrue. Au cours de la phase initiale de l’essai, les débits 4G et 5G ont doublé pendant les heures les plus chargées de la journée. Les débits 5G de Three UK ont même atteint le chiffre impressionnant de 520 Mbps dans toute la zone d’essai. L’augmentation de la capacité a également entraîné des améliorations des performances et de l’expérience utilisateur dans les zones environnantes.

Après l’essai réussi de 18 zones en service dans le centre-ville de Glasgow, le projet passe maintenant à la phase finale de déploiement, portant le nombre total de zones avec petites cellules Open RAN à 34.

Le déploiement par Mavenir d’une couche de densification des petites cellules pour Three UK s’inscrit dans le cadre du projet SCONDA (ou Petites Cellules Open RAN en Zones Denses). Cette initiative clé dans le domaine de la connectivité est soutenue par le ministère britannique des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie (DSIT en anglais). Ce projet représente une avancée significative pour l’Open RAN au Royaume-Uni, car il teste pour la première fois l’intégration d’une architecture Open RAN entièrement décentralisée à l’infrastructure traditionnelle existante dans un environnement urbain au trafic dense et à la fréquentation élevée.

Mavenir fournit une solution O-RAN 4G et 5G complète, avec notamment ses radios à petites cellules OpenBeam fonctionnant sur OpenShift de Red Hat, la plateforme d’applications cloud hybride leader du secteur, optimisée par Kubernetes. Les radios à petites cellules 4G et 5G de Mavenir sont déployées sur les lampadaires de Glasgow dans le but de décharger le trafic macro et de permettre l’automatisation des performances du réseau dans un environnement radio difficile comprenant plusieurs fournisseurs et technologies. Three UK utilise la plateforme Red Hat OpenShift pour construire et fournir le réseau Open vRAN, intégré au cœur du 4G existant de Three UK et fonctionnant parallèlement au RAN traditionnel de l’opérateur.

Brandon Larson, vice-président directeur, responsable du Cloud et de l’IA chez Mavenir, a déclaré : « Ce projet de densification du réseau prouve que la couche Open RAN construite par Mavenir peut répondre de manière efficace et efficiente aux besoins de Three UK et de ses clients dans l’une des villes les plus denses du Royaume-Uni. Notre solution a permis de doubler les vitesses 5G, d’augmenter considérablement la capacité et d’assurer un transfert exceptionnel du trafic client. Cela démontre clairement que l’Open RAN peut être entièrement intégré aux fournisseurs traditionnels. C’est une avancée qui attirera l’attention des équipes de conception de réseaux radio du monde entier en raison des économies et de la flexibilité que cela représente. »

Iain Milligan, directeur des réseaux chez Three UK, a quant à lui indiqué : « Mavenir et Red Hat ont été des partenaires exceptionnels dans le cadre de ce projet novateur. Il s’agit du premier essai Open RAN au Royaume-Uni visant à relever le défi de la complexité réelle d’un environnement urbain dense. Nous avons repoussé les limites et avons prouvé que l’Open RAN est un atout extrêmement précieux pour la conception et le déploiement des réseaux. »

Puis d’ajouter : « Les déploiements urbains posent des défis techniques et opérationnels différents de ceux des environnements ruraux. Nous avons dû gérer l’intégration avec les systèmes existants, les couches de sécurité et des logiciels en constante évolution, tout en apportant des améliorations tangibles pour les clients. Les résultats de l’essai sont encourageants et constituent une base solide pour la poursuite de la mise à l’échelle et de l’optimisation de l’Open RAN dans les villes. »

Honoré LaBourdette, vice-président et responsable de l’écosystème mondial des télécommunications chez Red Hat, a expliqué : « Red Hat et Mavenir partagent le même engagement à fournir des solutions Open RAN optimisées aux fournisseurs de services, le tout avec le but d’améliorer les performances des réseaux et de débloquer la prochaine génération d’applications 5G. Nous sommes ravis de collaborer avec Mavenir pour mettre en œuvre une solution Open RAN 5G autonome intégrée, optimisée par la plateforme Red Hat OpenShift, afin d’aider Three UK à offrir une meilleure expérience client et à simplifier ses opérations pour la ville de Glasgow. »

Avec ce dernier déploiement, Mavenir et Red Hat continuent d’offrir des solutions de télécommunications cloud de premier plan aux opérateurs de réseaux mobiles, en s’appuyant sur une collaboration bien établie depuis une décennie. Les charges de travail RAN de Mavenir sur la plateforme Red Hat OpenShift offrent une valeur attrayante pour les opérateurs de réseaux mobiles.

Les principaux avantages offerts par Mavenir au biais de Red Hat OpenShift sont les suivants :

Automatisation complète de la pile : L’intégration de la solution de gestion avancée des clusters de Red Hat pour Kubernetes (Red Hat Advanced Cluster Management) avec l’automatisation basée sur le cloud (Cloud-Native Automation) de Mavenir permet une automatisation complète de la pile et une gestion opérationnelle simplifiée dès les premiers jours.

L’intégration de la solution de gestion avancée des clusters de Red Hat pour Kubernetes (Red Hat Advanced Cluster Management) avec l’automatisation basée sur le cloud (Cloud-Native Automation) de Mavenir permet une automatisation complète de la pile et une gestion opérationnelle simplifiée dès les premiers jours. Architectures de référence intégrées et testées au préalable : Red Hat et Mavenir contribuent à minimiser la complexité et à réduire le temps consacré à l’intégration en fournissant une architecture de référence commune et pré-intégrée.

: Red Hat et Mavenir contribuent à minimiser la complexité et à réduire le temps consacré à l’intégration en fournissant une architecture de référence commune et pré-intégrée. Conception évolutive et mise sur le marché plus rapide : le but est d’offrir une flexibilité de conception pour faire évoluer l’architecture avec les charges de travail Mavenir sur la plateforme Red Hat OpenShift et de tirer parti d’outils supplémentaires pour des déploiements plus rapides.

: le but est d’offrir une flexibilité de conception pour faire évoluer l’architecture avec les charges de travail Mavenir sur la plateforme Red Hat OpenShift et de tirer parti d’outils supplémentaires pour des déploiements plus rapides. Capacités de sécurité complètes : la solution Open RAN de Mavenir sur Red Hat OpenShift fournit aux réseaux mobiles des contrôles de sécurité de base, notamment des contrôleurs d’admission, l’isolation des conteneurs via des contraintes de contexte de sécurité (SCC), la protection d’exécution à l’aide de modules de sécurité au niveau du noyau (seccomp, SELinux), des contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC) et la segmentation du réseau via un plug-in CNI/OVN. Ces capacités sont conformes aux pratiques du secteur et permettent aux opérateurs de mettre en place des paramètres renforcés pour atteindre leurs objectifs de conformité.

Le projet SCONDA est le fruit d’un partenariat entre Three UK, Mavenir, AWTG, Freshwave, PI Works, le 5G Scotland Centre et Accenture. Il dispose également du soutien du conseil municipal de Glasgow et du financement du ministère britannique des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie (DSIT).

Avec le premier déploiement Open RAN au Royaume-Uni, Three UK double la vitesse de connexion dans le centre-ville de Glasgow

