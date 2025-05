WATERFORD, Irlande, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC), plateforme mondiale de premier plan en matière d’évaluation des jeux d’argent en ligne et division de OneTwenty Group, a publié un nouveau rapport analysant les implications du projet de loi « House Bill 298 » susceptible de bouleverser le sort des casinos en ligne dans l’Ohio.

Ce projet de loi, présenté par le représentant Jay Edwards, vise à légaliser les jeux d’argent en ligne dans l’État, mais comprend des dispositions strictes. Seuls les casinos terrestres et les exploitants de racinos seraient éligibles à l’obtention de licences. Dans une démarche audacieuse, le projet de loi propose également l’interdiction totale des jeux d’argent en ligne de type loterie, un modèle qui s’est rapidement développé dans les États où les casinos en ligne traditionnels restent illégaux.

« Ce qui se passe dans l’Ohio s’inscrit dans une tendance nationale beaucoup plus large », a déclaré un analyste senior chez MDC. « Nous voyons de plus en plus d’États prendre des mesures visant à éliminer les plateformes de loteries non réglementées au profit de casinos en ligne structurés, taxés, soumis à licence et garantissant la protection des joueurs. »

Si elle est adoptée, cette loi placera l’Ohio parmi la liste croissante des États, dont le Montana, la Louisiane et New York, qui s’attaquent aux sites de loteries à double devise. Ces sites opèrent souvent dans des zones grises juridiques, proposant des monnaies virtuelles qui peuvent être échangées contre des gains réels sans licence officielle de jeux d’argent.

Le rapport de MDC décrit l’impact potentiel sur le marché, notamment les évolutions des modèles de marketing d’affiliation, la migration des joueurs vers des plateformes réglementées et le renforcement des contrôles dans l’ensemble du secteur des jeux d’argent aux États-Unis.

À propos de MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), une division de OneTwenty Group, est un portail mondial de confiance qui évalue, note et recommande des casinos en ligne agréés, sécurisés et à faible dépôt pour les joueurs en quête d’expériences de jeu sécurisées et réglementées.

Contact : [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 1001099717