WATERFORD, Irlanda, April 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC), um portal líder global de recursos de cassino e divisão do OneTwenty Group, divulgou uma nova análise destacando o impacto potencial da guerra comercial EUA-China no setor global de cassinos on-line.

À medida que as tensões aumentam entre os dois gigantes econômicos, o MDC alerta que os efeitos podem ir muito além das ações de cassinos asiáticos – afetando a infraestrutura que alimenta as plataformas de jogos de azar on-line em todo o mundo.

Operadores de cassino com forte exposição à Ásia, como Melco Resorts e Las Vegas Sands, viram os preços das ações caírem até 9,8%. Enquanto isso, empresas sediadas nos EUA, como Wynn Resorts e MGM International, também experimentaram declínios notáveis. Mas a análise de especialistas do MDC sugere que isso pode ser apenas a ponta do iceberg.

“Os primeiros impactos não virão das leis de jogos de azar, mas de interrupções tecnológicas e financeiras”, diz um analista líder da MDC. “Os cassinos on-line contam com redes internacionais de pagamento, hospedagem em nuvem e ferramentas fintech. Se eles começarem a ser pegos no fogo cruzado, jogadores e operadores em todos os lugares sentirão isso.”

O relatório do MDC descreve riscos potenciais, incluindo pagamentos atrasados, volatilidade da moeda, regulamentações financeiras mais rígidas e aumento dos custos para operações baseadas em nuvem. Enquanto as ações de cassinos físicos enfrentam quedas de curto prazo, o mundo do jogo digital pode estar enfrentando uma reestruturação de longo prazo.

Apesar da incerteza, o MDC continua comprometido em monitorar as tendências e manter os jogadores informados à medida que o setor se adapta a uma economia global em mudança.

