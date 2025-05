WATERFORD, Irlande, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC), plateforme mondiale de premier plan en matière d’évaluation des casinos en ligne et division du groupe OneTwenty, a publié de nouvelles informations sur le durcissement de la réglementation des jeux d’argent par tirage au sort aux États-Unis. Les récentes initiatives prises par les législateurs des États de New York, de la Louisiane et du Montana suggèrent une action coordonnée visant à éliminer ou à restreindre ces modèles alternatifs de jeux d’argent en ligne.

Dans l’État de New York, le projet de loi 5935 du Sénat, présenté par le sénateur Joseph Addabbo, a franchi les étapes du processus législatif et cible l’exploitation et l’approvisionnement des plateformes de jeux d’argent par tirage au sort. Ce projet de loi vise spécifiquement les plateformes qui utilisent deux formes de monnaie numérique et dont l’une peut être échangée contre des prix réels, une configuration qui fait actuellement l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités de régulation de l’État.

Par ailleurs, avec le projet de loi 181 du Sénat porté par le sénateur Adam Bass, la Louisiane a adopté une position tout aussi ferme. Ce projet de loi vise en effet à interdire toutes les formes de jeux d’argent par tirage au sort qui parodient les jeux de casino ou de paris sportifs, y compris la promotion et l’exploitation de ces services. Après son adoption à l’unanimité par le Sénat de la Louisiane, le projet de loi est actuellement soumis à l’examen de la Chambre des représentants.

En cas de promulgation du projet de loi 555 du Sénat du Montana, cet État pourrait devenir le premier des États-Unis à promulguer une interdiction totale de ces activités. Adopté par les deux chambres du Montana, le projet de loi vise à définir clairement et à interdire l’exploitation de sites non autorisés de jeux d’argent par loterie.

« Les États commencent clairement à se focaliser sur les modèles de jeux d’argent qui profitent du flou juridique qui les entoure », a déclaré un analyste senior de MDC. « Ces projets de loi montrent à quelle vitesse le paysage juridique peut évoluer, et il est par conséquent crucial que les joueurs et les opérateurs conservent une longueur d’avance. »

