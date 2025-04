Minimum Deposit Casinos publie une analyse sur l’impact potentiel de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur les jeux d’argent en ligne à l’échelle mondiale

WATERFORD, Irlande, 13 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC), un portail de ressources de référence dans le secteur des casinos en ligne et une division du groupe OneTwenty, a publié une nouvelle analyse mettant en lumière l’impact potentiel de la guerre commerciale opposant les États-Unis à la Chine sur l’industrie mondiale des casinos en ligne.

Alors que les tensions entre les deux géants économiques s’intensifient, MDC avertit que les répercussions pourraient porter bien au-delà des actions des casinos asiatiques — en impactant jusqu’à l’infrastructure même des plateformes de jeux d’argent en ligne à l’échelle mondiale.

Les exploitants de casinos fortement exposés au marché asiatique, tels que Melco Resorts et Las Vegas Sands, ont vu la valeur de leurs actions chuter jusqu’à 9,8 %. Pendant ce temps, des entreprises américaines comme Wynn Resorts et MGM International ont également connu des baisses notables. Cependant, l’analyse des experts de MDC suggère que cela pourrait bien n’être que la partie émergée de l’iceberg.

« Les premiers impacts ne viendront pas des lois sur les jeux d’argent, mais des perturbations technologiques et financières », explique un analyste principal de MDC. « Les casinos en ligne dépendent de réseaux de paiement internationaux, d’hébergement cloud et d’outils fintech. Si ces éléments commencent à se retrouver pris dans l’étau, les joueurs comme les opérateurs du monde entier en subiront les conséquences. »

Le rapport de MDC met en évidence plusieurs risques potentiels, notamment des retards de paiement, la volatilité des devises, un renforcement de la réglementation financière, ainsi qu’une hausse des coûts liés aux opérations basées sur le cloud. Alors que les actions des casinos « physiques »connaissent des baisses temporaires, le secteur des jeux d’argent en ligne pourrait, lui, faire face à une restructuration à plus long terme.

Malgré l’incertitude, MDC reste déterminé à suivre l’évolution du marché et à informer les joueurs, alors que le secteur s’adapte à une économie mondiale en pleine mutation.

À propos de MDC

MDC, une division de OneTwenty Group, est un portail de ressources sur l’iGaming mondial qui analyse et recommande les casinos en ligne réglementés les plus fiables aux joueurs. Pour ce faire, la société analyse tous les aspects inhérents aux casinos en ligne, de la vérification des détails de la licence de jeu à la sécurité, en passant par les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables, avant de les recommander aux joueurs.

E-mail de contact : [email protected]



GlobeNewswire Distribution ID 1001080060