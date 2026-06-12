NetBox Labs annonce une plateforme d’intelligence d’infrastructure dotée de nouvelles fonctionnalités couvrant l’ensemble du cycle de vie des réseaux et des infrastructures

Pour célébrer ses 10 ans, NetBox annonce sa conférence phare, NetBox, qui vise à mener la prochaine évolution de l’innovation en matière d’infrastructures pour l’ère de l’IA

NEW YORK, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBox Labs a lancé aujourd’hui sa plateforme d’intelligence d’infrastructure, un système unifié qui permet aux équipes d’infrastructure technologique de modéliser leurs intentions, de voir ce qui est acquis et comment il est déployé, d’agir grâce à une automatisation accélérée par l’IA et de gouverner chaque changement avec des garde-fous pour les humains et les agents IA.

Avec des centaines de milliers de déploiements, NetBox est le système d’enregistrement standard du secteur qui constitue le cœur de la plateforme NetBox Labs. Déjà essentielle au fonctionnement des néoclouds, des centres de données d’IA hyperscale, des entreprises et des opérateurs OT du monde entier, des sociétés comme ARM, Cisco, CoreWeave et J.P. Morgan Chase s’appuient sur la plateforme NetBox Labs pour gérer des infrastructures complexes et en constante évolution à très grande échelle. L’étendue de la plateforme se reflète dans la manière dont les clients l’utilisent : plus d’un tiers d’entre eux s’appuient sur plusieurs produits NetBox Labs pour gérer leurs opérations d’infrastructure.

Aujourd’hui, NetBox Labs étend rapidement sa plateforme pour répondre à tous les besoins en matière d’intelligence d’infrastructure de sa vaste base installée. Avec la complexification croissante des réseaux et des infrastructures, les équipes ont besoin de bien plus qu’une simple source d’information fiable sur le réseau pour les aider à appréhender leur empreinte de plus en plus complexe. Grâce à la panoplie de nouvelles fonctionnalités dont elle dispose aujourd’hui, la plateforme NetBox Labs étend l’intelligence de l’infrastructure aux organisations à n’importe quel stade de leur parcours de modernisation afin de modéliser, visualiser, agir et gouverner leur infrastructure en toute confiance.

MODÉLISER : données sur les infrastructures mondiales

NetBox Data Exchange (NDX) est le plus grand catalogue organisé au monde de métadonnées de composants d’infrastructure, couvrant des dizaines de milliers de types d’appareils provenant de centaines de fabricants. Au lieu de devoir éplucher les PDF des fournisseurs, les équipes importent directement les métadonnées relatives au cycle de vie, à l’environnement, aux opérations et à l’observabilité dans la plateforme NetBox Labs, prêtes pour la planification, l’automatisation, la conformité et les flux de travail pilotés par l’IA. En savoir plus ici.

NetBox Asset Lifecycle est un pipeline d’approvisionnement natif reliant la conception du réseau au déploiement physique. Il génère et gère les nomenclatures (BOM), les bons de commande, les expéditions et les pièces de rechange en fonction des objets DCIM planifiés, créant ainsi un fil conducteur unique et traçable, de l’approbation à l’installation, dans le système de référence auquel les équipes font déjà confiance. En savoir plus ici.

AFFICHER : visibilité continue de l’intention à la réalité

NetBox Assurance indique aux équipes ce qui est déployé, comment cela évolue et où la réalité opérationnelle diffère de la conception prévue. Les fonctionnalités de découverte du produit éliminent la saisie manuelle de données et détectent les dérives, tandis que NetBox Assurance vérifie en permanence que votre système d’enregistrement correspond à la version en cours d’exécution, permettant ainsi aux équipes de comprendre et de corriger les dérives et de garantir que l’automatisation fonctionne toujours avec des données actuelles et précises. En savoir plus ici.

AGIR : la couche de données d’infrastructure pour les agents d’IA

Le serveur MCP de la plateforme NetBox Labs et un nouvel ensemble de compétences d’agents officielles pour l’écosystème NetBox Labs rendent l’infrastructure lisible et inscriptible par les agents IA. Avec des outils complets pour chaque fonctionnalité de la plateforme, une authentification par utilisateur et des garde-fous de gestion des données avec des contrôles de branchement et d’approbation des modifications, tout agent compatible MCP peut utiliser la plateforme NetBox Labs, et la bibliothèque ouverte contenant des dizaines de compétences d’agent lui apprend à le faire correctement. Désormais, n’importe quel agent peut collaborer avec NetBox Labs, en complément de l’agent intégré à la plateforme, NetBox Copilot. En savoir plus ici.

GOUVERNER : conformité et résilience, validées avant chaque changement

NetBox Validation intègre l’audit de conformité continu, la vérification de sécurité avant modification et l’analyse de la résilience de l’infrastructure à la plateforme NetBox Labs. Ce système combine trois fonctions — validation des intentions, analyse de la configuration et résilience de l’infrastructure — pour répondre à deux questions : « Cette modification est-elle sûre à déployer ? » et « Quelles sont les conséquences d’un échec ? » Grâce à NetBox Validation, les équipes sont mieux conformes et prêtes pour les audits. Parallèlement, les agents d’IA acquièrent des garde-fous essentiels et des capacités d’autocorrection qui leur permettent de mener des opérations automatisées en toute confiance. En savoir plus ici.

L’annonce concernant la plateforme NetBox Labs arrive alors que l’entreprise et la communauté NetBox célèbrent une décennie depuis la première publication de cette source de référence open source pour les réseaux. Depuis son lancement en 2016, NetBox a récolté plus de 20 000 étoiles sur GitHub, avec plus de 350 versions et plus de 15 000 contributions de près de 400 contributeurs, ce qui en fait le système d’enregistrement le plus largement adopté au monde pour les réseaux et infrastructures complexes.

En 2023, NetBox Labs a été fondée en tant que gestionnaire commercial de NetBox, avec pour mission de simplifier la construction et la gestion de réseaux et d’infrastructures complexes. Au cours des trois dernières années, l’entreprise a annoncé des innovations dans les domaines des opérations, de l’observabilité, de la gestion des dérives, de l’IA et bien plus encore, étendant rapidement l’impact de la plateforme NetBox Labs et stimulant une croissance et une adoption accélérées. La société a levé plus de 55 millions de dollars auprès d’investisseurs de renommée mondiale et a développé des partenariats stratégiques au sein de l’écosystème mondial des intégrateurs de systèmes, notamment WWT, AHEAD, Presidio et bien d’autres.

« Il y a dix ans, NetBox a résolu un problème crucial en fournissant aux équipes d’infrastructure une source d’information fiable et faisant autorité », a déclaré Kris Beevers, PDG et cofondateur de NetBox Labs. « Aujourd’hui, les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité, ont besoin de bien plus qu’une simple source d’information fiable. Elles ont besoin d’un système d’enregistrement qui leur fournisse une vision fiable et constamment mise à jour de leur infrastructure, permettant aux humains comme à l’IA d’intervenir en toute sécurité et avec assurance. Que vous débutiez avec des agents ou que vous ayez déjà déployé une solution de gestion d’infrastructure automatisée, NetBox Labs est la plateforme fondamentale pour gérer une infrastructure à n’importe quelle échelle. Nous sommes fiers du chemin parcouru par NetBox et reconnaissants envers notre communauté. NetBox Labs continuera d’investir dans l’open source, tout en développant rapidement sa plateforme commerciale afin d’aider les organisations à gérer une complexité croissante avec plus de rapidité, de confiance et de contrôle. »

Pour célébrer le 10e anniversaire de NetBox, logiciel libre, NetBox Labs organisera NetBox Evolve, sa conférence inaugurale destinée à la communauté, aux clients et aux partenaires, le 13 octobre 2026 au Kennedy Space Center d’Orlando, en Floride. Les personnes intéressées peuvent visiter netboxevolve.com pour en savoir plus.

À propos de NetBox Labs

NetBox Labs simplifie le cycle de vie complet de l’infrastructure pour les environnements techniques les plus exigeants au monde. En tant que gestionnaire commercial de NetBox, le système d’infrastructure open source de référence utilisé par plus de 10 000 organisations depuis plus d’une décennie, NetBox Labs simplifie l’acquisition, la modélisation, le déploiement et la gestion de l’infrastructure pour les humains et les agents. La plateforme d’intelligence d’infrastructure de l’entreprise alimente les systèmes critiques d’entreprises telles que ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente et Riot Games, qui font confiance à NetBox Labs pour gérer les réseaux et l’infrastructure essentiels à leur activité. NetBox Labs, dont le siège social est situé à New York, est soutenu par NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce et Two Sigma. Visitez netboxlabs.com.

Contact presse : Rhiannon Pacheco - [email protected]

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