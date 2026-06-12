NetBox Labs Lança Plataforma de Inteligência de Infraestrutura com Novos Recursos para Todo o Ciclo de Vida da Rede e da Infraestrutura

Comemorando 10 anos da NetBox, a empresa anuncia a principal conferência da NetBox para liderar a próxima evolução da inovação de infraestrutura para a Era da IA

NOVA YORK, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A NetBox Labs lançou hoje sua plataforma de inteligência de infraestrutura, um sistema unificado que viabiliza que as equipes de infraestrutura de tecnologia modelem suas intenções, vejam o que é adquirido e como é implantado, atuem por meio da automação acelerada por IA e administrem todas as mudanças com barreiras de proteção para humanos e agentes de IA.

Com centenas de milhares de implantações, NetBox é o sistema de registro padrão do setor que está no centro da plataforma NetBox Labs. Essenciais para as operações de neoclouds, datacenters de IA em hiperescala, empresas e operadores de OT em todo o mundo, empresas como ARM, Cisco, CoreWeave e J.P. Morgan Chase contam com a NetBox Labs Platform para gerenciar infraestrutura complexa e em rápida evolução em enorme escala. A amplitude da plataforma se reflete em como ela é usada pelos clientes: mais de um terço depende de vários produtos da NetBox Labs para executar suas operações de infraestrutura.

A NetBox Labs está expandindo rapidamente sua plataforma para atender às necessidades de inteligência de infraestrutura de espectro total para sua enorme base instalada. Com as redes e a infraestrutura se tornando mais complexas, as equipes precisam de mais do que uma fonte única de verdade sobre a rede para compreender a infraestrutura que está cada vez mais complicada. Com o conjunto de novos recursos, a Plataforma NetBox Labs estende a inteligência de infraestrutura às organizações em qualquer estágio da sua jornada de modernização para modelar, ver, agir e governar sua infraestrutura com confiança.

MODELO: Dados de Infraestrutura do Mundo

NetBox Data Exchange (NDX) é o maior catálogo com curadoria de metadados de componentes de infraestrutura do mundo, cobrindo dezenas de milhares de tipos de dispositivos de centenas de fabricantes. Em vez de vasculhar os PDFs dos fornecedores, as equipes extraem metadados de ciclo de vida, ambientais, operacionais e de observabilidade diretamente para a NetBox Labs Platform, prontos para planejamento, automação, conformidade e fluxos de trabalho orientados por IA. Mais informações aqui.

NetBox Asset Lifecycle é um pipeline de compras nativo que conecta o design da rede com a implantação física. Ele gera e gerencia listas de materiais (BOMs), pedidos de compra, remessas e peças sobressalentes contra objetos DCIM planejados – criando um segmento auditável desde a aprovação até a instalação no sistema de registro em que as equipes já confiam. Mais informações aqui.

VISIBILIDADE: Visibilidade Contínua da Intenção à Realidade

NetBox Assurance mostra às equipes o que está sendo implantado, como está mudando e onde a realidade operacional difere do design pretendido. Os recursos de descoberta do produto eliminam a entrada manual de dados e detectam o desvio, enquanto a NetBox Assurance confirma continuamente que seu sistema de registro corresponde ao que está sendo executado, para que as equipes possam entender e corrigir o desvio, garantindo que a automação sempre seja executada com dados atuais e precisos. Mais informações aqui.

ATUAÇÃO: A Camada de Dados de Infraestrutura para Agentes de IA

O Servidor MCP da NetBox Labs Platform e um novo conjunto de habilidades de agente oficial do ecossistema NetBox Labs tornam a infraestrutura legível e gravável por agentes de IA. Com ferramentas abrangentes para todas as funcionalidades da plataforma, autenticação por usuário e mecanismos de controle de gerenciamento de dados, inclusive ramificação e etapas de aprovação de alterações, qualquer agente compatível com MCP pode operar a NetBox Labs Platform. Além disso, a biblioteca aberta, que conta com dezenas de habilidades para agentes, ensina como realizar essa operação corretamente. Agora qualquer agente pode trabalhar com a NetBox Labs, complementando o agente incorporado da plataforma, o NetBox Copilot. Mais aqui.

GOVERNANÇA: Conformidade e Resiliência, Validada antes de cada Mudança

NetBox Validation proporciona auditoria contínua de conformidade, verificação de segurança pré-mudança e análise de resiliência de infraestrutura para a NetBox Labs Platform. Ele combina três mecanismos — validação de intenção, análise da configuração e resiliência de infraestrutura — para responder a duas perguntas: “Esta mudança deve ser implantada?“ e “O que quebra se isso falhar?” Com a NetBox Validation as equipes ganham conformidade e preparo para auditoria. Enquanto isso, os agentes de IA ganham proteções críticas e recursos de autocorreção, viabilizando operações agênticas com confiança. Mais aqui.

O lançamento da NetBox Labs Platform quando a empresa e a comunidade NetBox comemoram uma década desde que a fonte de verdade da rede de código aberto foi lançada pela primeira vez. Desde o seu início em 2016, a NetBox já recebeu mais de 20.000 estrelas da GitHub, mais de 350 lançamentos e mais de 15.000 commits de quase 400 colaboradores, tornando-se o sistema de registro mais amplamente adotado do mundo para redes e infraestrutura complexas.

A NetBox Labs foi fundada em 2023 como administradora comercial da NetBox com a missão de facilitar a criação e o gerenciamento de redes e infraestruturas complexas. Nos últimos três anos a empresa lançou inovações em operações, observabilidade, gerenciamento de deriva, IA e muito mais, ampliando rapidamente o impacto da NetBox Labs Platform e impulsionando o crescimento e a adoção acelerados. A empresa captou mais de US$ 55 milhões de investidores de todo o mundo e desenvolveu parcerias estratégicas em todo o ecossistema global de integradores de sistemas, incluindo WWT, AHEAD, Presidio e muito mais.

“Há dez anos a NetBox resolveu um problema crítico, dando às equipes de infraestrutura uma fonte confiável de informações”, disse Kris Beevers, CEO e cofundador da NetBox Labs. “Mas atualmente as empresas de todos os níveis de maturidade precisam de mais do que apenas uma fonte de verdade. Elas precisam de um sistema de registro que forneça uma compreensão confiável e continuamente atualizada da infraestrutura com a qual humanos e IA possam operar com segurança e confiança. Começando com agentes ou a caminho de uma pilha automatizada de gerenciamento de infraestrutura, a NetBox Labs Platform é fundamental para a execução de infraestrutura em qualquer escala. Estamos orgulhosos do quão longe a NetBox chegou e gratos pela nossa comunidade. A NetBox Labs sempre investirá em código aberto, dando continuidade à rápida expansão da nossa plataforma comercial para ajudar as organizações a gerenciar a crescente complexidade com mais velocidade, confiança e controle.”

Para marcar o 10º aniversário da NetBox de código aberto, a NetBox Labs apresentará a NetBox Evolve, sua conferência inaugural para a comunidade, clientes e parceiros, no dia 13 de outubro de 2026 no Kennedy Space Center em Orlando, Flórida. Para mais informações, visite netboxevolve.com.

Sobre o NetBox Labs

A NetBox Labs simplifica todo o ciclo de vida da infraestrutura para os ambientes técnicos mais exigentes do mundo. Como administradora comercial da NetBox, o sistema de infraestrutura de código aberto em que mais de 10.000 organizações confiam há mais de uma década, a NetBox Labs simplifica a aquisição, modelagem, implantação e gerenciamento de infraestrutura para humanos e agentes. A plataforma de inteligência de infraestrutura da empresa capacita sistemas críticos para os negócios de empresas como ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente e Riot Games, que confiam na NetBox Labs para gerenciar as redes e a infraestrutura críticas para seus negócios. Com sede em Nova York, a NetBox Labs é apoiada pela NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce e Two Sigma. Visite netboxlabs.com.



Contato com a Mídia: Rhiannon Pacheco - [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9745823