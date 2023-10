TEMECULA, Califórnia, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., divulgou hoje que adquiriu toda a propriedade e instalações de 66370.8 metros quadrados em Murrieta, Califórnia para expandir suas operações de manufatura e teste.

O Grupo fabrica e testa vaporizadores criogênicos, trocadores de calor, skids de processo, unidades de separação de ar e produtos de liquefação — e a expansão adicionará quatro estações de teste de hidrogênio no local para apoiar o crescente segmento de hidrogênio do Grupo.

“A economia do hidrogênio está acelerando com o avanço da transição energética, e a Nikkiso tem um grande papel a desempenhar”, disse Peter Wagner, CEO da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “Esta expansão das instalações viabilizará o aumento das operações e o maior apoio à demanda global por nossos produtos e tecnologias criogênicas de última geração.”

A construção terá início no primeiro semestre de 2024.

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group faz parte da Divisão Industrial da Nikkiso Co., Ltd. Lt. Japão. A sede do Grupo está localizada no sul da Califórnia, e a empresa tem instalações, escritórios e centros de serviço em todo o mundo para manufatura de equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de gases industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), liquefação de hidrogênio, amônia e captura e liquefação de carbono.

Contato com a Mídia

Lisa Adams

+1 405 492 1689

GlobeNewswire Distribution ID 8945173