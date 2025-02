Nordic Capital achève l’acquisition d’Anaqua

Un investisseur privé de premier plan dans le domaine des technologies et des paiements acquiert Anaqua en vue de stimuler la croissance de l’entreprise

BOSTON, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, un fournisseur de premier plan de services et de technologies de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd’hui que Nordic Capital, un investisseur privé expérimenté dans les technologies et les paiements à l’échelle mondiale, a acquis une participation majoritaire dans Anaqua auprès d’Astorg.

Cette acquisition représente un investissement stratégique clé pour Nordic Capital, qui entend poursuivre la croissance d’Anaqua en développant des solutions de gestion de la propriété intellectuelle de plus en plus innovantes. Nordic Capital soutiendra l’expansion mondiale d’Anaqua et l’amélioration continue de ses logiciels ainsi que de ses capacités opérationnelles afin de renforcer la position de l’entreprise sur le marché. Les plateformes AQX® et PATTSY WAVE® d’Anaqua sont des solutions logicielles tout-en-un et essentielles pour les professionnels de la propriété intellectuelle. Elles se distinguent par le recours aux meilleures pratiques pour optimiser les flux de travail, par leur capacité d’analyse des données, et par l’intégration de services d’extension de brevets à l’international et de paiements de renouvellement des brevets et des marques. Ces plateformes proposent des solutions uniques et complètes pour aider les clients à optimiser les opérations, à élaborer une stratégie et à améliorer la prise de décision concernant leurs portefeuilles de propriété intellectuelle.

Nordic Capital a plus de 20 ans d’expérience dans l’accélération de la croissance des entreprises technologiques innovantes et a réalisé 33 investissements technologiques dans des entreprises, pour un montant total d’environ 26 milliards d’euros.

« Nordic Capital sera un excellent partenaire pour Anaqua et nos clients. Nous partageons la même vision : développer des plateformes logicielles de gestion de la propriété intellectuelle qui permettront de transformer l’industrie », a commenté Bob Romeo, PDG d’Anaqua. Justin Crotty, COO d’Anaqua, a ajouté : « Nordic Capital jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance d’Anaqua et l’offre de solutions technologiques pour nos clients et le marché de la propriété intellectuelle ».

Fredrik Näslund, associé et responsable de la technologie et des paiements chez Nordic Capital Advisors, a commenté : « Nous sommes impatients de soutenir Anaqua dans sa prochaine phase de croissance, en l’aidant à étendre son implantation mondiale et à devenir la principale plateforme de gestion de la propriété intellectuelle pour les entreprises innovantes. »

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancées, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou LinkedIn.

À propos de Nordic Capital

Nordic Capital est un investisseur en capitaux privés qui s’engage à créer des entreprises durables plus fortes grâce à l’amélioration opérationnelle et à la croissance transformatrice. Nordic Capital se concentre sur certains secteurs et régions où la société possède une expérience approfondie et une longue histoire. Les secteurs sur lesquels elle se concentre sont la santé, les technologies et les paiements, les services financiers, les services et les technologies industrielles. Ses régions clés sont l’Europe et le monde pour les investissements dans les secteurs de la santé et des technologies et des paiements. Depuis sa création en 1989, Nordic Capital a investi environ 26 milliards d’euros dans près de 150 placements. Les fonds les plus récents sont Nordic Capital XI, avec 9 milliards d’euros de capital engagé, et Nordic Capital Evolution II, avec 2 milliards d’euros de capital investi, apporté principalement par des investisseurs institutionnels internationaux, tels que des fonds de pension. Nordic Capital Advisors dispose de bureaux locaux en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Corée du Sud. www.nordiccapital.com.

“Nordic Capital” désigne, selon le contexte, tout ou partie des entités, véhicules, structures et entités associées de la marque Nordic Capital. Les commandités et/ou les gestionnaires de portefeuille délégués des entités et des véhicules de Nordic Capital sont conseillés par plusieurs entités de sous-conseils non discrétionnaires, dont certaines ou toutes sont désignées sous le nom de ” Nordic Capital Advisors “.

Contact presse :

Nancy Hegarty

Vice-président, Marketing

+1-617-375-2655

[email protected]

