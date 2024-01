O FMF consolida a liderança do Reino Unido, permitindo que a Super Região contribua para o setor metalúrgico do futuro

RIAD, Arábia Saudita, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Future Minerals Forum (FMF) anunciou hoje que sua Mesa Redonda Ministerial, a ser realizada em 9 de janeiro de 2024, antes da terceira edição do Fórum, deverá bater recordes de participação. Do total de 80 com presença confirmada até o momento, mais de 45 enviarão ministros para participar de discussões com as partes interessadas nessa reunião única, além de 20 organizações internacionais oficiais, 30 organizações não governamentais e 13 associações comerciais.

Por ser a reunião de mais alto nível sobre minerais realizada no mundo, a Mesa Redonda representa um ponto de virada histórico para o setor mundial de mineração e metais, a contribuição da Super Região que se estende da África à Ásia Ocidental e Central e o papel de liderança do Reino nesse setor e nessa região.

A Mesa Redonda Ministerial é uma iniciativa de várias partes interessadas conduzida pelo governo e criada pela Arábia Saudita para melhorar a cooperação internacional na produção de minerais essenciais envolvidos na transformação do setor de energia. A reunião acontece em um momento em que o setor de minerais enfrenta desafios sem precedentes, gerados pela crescente demanda por minerais e metais de transição energética, em que todos os países estão empenhados em garantir cadeias de suprimentos estáveis.

Além disso, a Mesa Redonda Ministerial enfatiza a importância da colaboração para enfrentar esse desafio global já previsto.

Sua Excelência, o Vice-Ministro de Assuntos de Mineração, Khalid Al-Mudaifer, salientou que o número de ministros que confirmaram presença na Mesa Redonda reflete o peso político e econômico do Reino e a crescente importância dos minerais nos últimos anos. Esse nível de participação demonstra que o FMF se consolidou como a principal plataforma global responsável por moldar o futuro dos minerais. Sua Eminência declarou: “A representação governamental de alto nível de países que produzem e consomem minerais significa que os governos de todo o mundo tomaram consciência da importância dos minerais e estão empenhados em garantir cadeias de suprimentos confiáveis para eles. Isso é particularmente relevante para os minerais estratégicos que são essenciais para os programas e projetos de transformação de energia e para os setores correlatos.”

A Mesa Redonda incluirá uma discussão sobre a concorrência que o mercado de metais está enfrentando em nível internacional e como criar espaço para que os países, em meio a essa concorrência, cheguem a um acordo mútuo.

