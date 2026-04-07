Plataforma de Armazenamento de Energia da Kingdom Apoiada pela Stonepeak Conquista sua Primeira Linha de Financiamento de Projetos 

SINGAPURA, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Kingdom, uma plataforma de sistema de armazenamento de energia de bateria (“BESS”) criada pela Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, anunciou hoje que fechou sua primeira linha de crédito de financiamento de projetos de longo prazo para o seu Projeto Mimasaka — um projeto de armazenamento de energia em baterias de 29 MW localizado em Mimasaka, na Província de Okayama, região de Chugoku, Japão. O MUFG Bank, Ltd. é o credor original e o organizador principal obrigatório. O projeto incorpora baterias da CATL, a maior fabricante de baterias do mundo.

A Kingdom é proprietária e gerencia nove projetos BESS no Japão que garantiram um contrato de mercado de capacidade de receita de 20 anos, fechados nas duas primeiras rodadas do Leilão de Descarbonização de Longo Prazo do Japão. Os nove projetos totalizam 479MW de capacidade bruta. O projeto Mimasaka é o primeiro desses projetos a realizar o financiamento de projetos.

“A Kingdom está firmemente comprometida em apoiar o Japão no cumprimento das suas metas de transição energética”, disse Jay Guo, Diretor Executivo da Kingdom. “Estamos extremamente entusiasmados com esta cooperação com a CATL e o MUFG, enquanto continuamos a progredir rapidamente no desenvolvimento do restante do nosso portfólio BESS.”

“Estamos muito contentes por fechar esta transação histórica, que consolida a posição da Kingdom como um principal participante do mercado de armazenamento de energia do Japão”, acrescentou Ryan Chua, Diretor Administrativo Sênior da Stonepeak. “Estamos prontos para incluir mais projetos no fechamento financeiro e na fase de construção em apoio às metas de transição energética do Japão.”

Sobre a Kingdom

Kingdom é uma empresa de desenvolvimento de projetos BESS, com sede em Singapura e escritórios em Tóquio e Chengdu. A Kingdom atua ao longo de todo o ciclo de vida do projeto para criar, deter e operar ativos BESS no Japão e em outros mercados, com o objetivo de promover a transição energética e facilitar a resiliência dos sistemas modernos de rede elétrica.

Sobre a Stonepeak

A Stonepeak é uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, com aproximadamente US$ 84 bilhões em ativos sob gestão. Por meio do seu investimento em empresas de defesa e baseados em ativos em todo o mundo, a Stonepeak visa criar valor para seus investidores e empresas do seu portfólio, com foco na proteção contra perdas e retornos sólidos ajustados ao risco. Na qualidade de patrocinadora de private equity e veículos de investimento de crédito, a Stonepeak fornece capital, apoio operacional e parceria focada no aumento dos investimentos nos seus principais setores, incluindo de transporte e logística, infraestrutura digital, transição energética e imóveis. A Stonepeak está localizada em Nova York, e tem escritórios em Houston, Washington, DC, Londres, Hong Kong, Seul, Singapura, Sydney, Tóquio, Abu Dhabi e Riad. Para mais informações, visite www.stonepeak.com.

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