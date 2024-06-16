EarlyHealth City será o pilar de um investimento de US$ 200 milhões

BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Export Barbados (BIDC) e o EarlyHealth Group (EHG), com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, assinaram uma Carta de Intenções para estabelecer, conjuntamente, a EarlyHealth City Barbados, um polo farmacêutico e de ciências da vida de US$ 200 milhões, de classe mundial, destinado a Newton, Christ Church. Espera-se que a iniciativa atraia parceiros internacionais do setor farmacêutico, promova a industrialização por meio da fabricação contratual sustentável e amplie a capacidade de pesquisa laboratorial e clínica em Barbados e em toda a região do Caribe.

Localizada em uma área de 45 acres, a EarlyHealth City contará com três cúpulas que somam mais de 23.000 metros quadrados de área para fabricação contratual, dedicadas à produção de sólidos orais, semissólidos, líquidos e biológicos avançados. Isso inclui recursos integrados para cultivo celular, bioprocessamento a montante e a jusante, além de escalonamento completo até o lançamento comercial, conforme os padrões de Boas Práticas de Fabricação (GMP) dos Estados Unidos e da União Europeia.

A EHG, uma empresa global de serviços farmacêuticos e ciências da vida que atua na fabricação, em estudos clínicos e no acesso ao mercado em mais de 60 países, já firmou Memorandos de Entendimento (MOUs) com diversos clientes, incluindo Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) e vários fabricantes sediados na Ásia, Europa e América do Sul.

A cidade contará com uma quarta cúpula que abrigará um Centro de Operações de Segurança (SOC), projetado e gerenciado pela parceira comercial da EHG, a Cyb3r Limited, empresa de cibersegurança e proteção de dados que mais cresce em Dubai. Espera-se que o SOC conte com uma infraestrutura de cibersegurança e análise de dados baseada em IA, destinada a proteger ativos digitais, gerenciar dados regulatórios e oferecer operações de rede seguras para o polo de ciências da vida. A mesma cúpula também abrigará uma instalação de treinamento de críquete de alto desempenho, com 2.800 metros quadrados, operada pela empresa global de esportes DriveFITT. Espera-se que essa instalação integre tecnologias avançadas de biomecânica e de recuperação para aprimorar o desempenho atlético e formar novas gerações de arremessadores rápidos das Índias Ocidentais.

A primeira-ministra, Sra. Mia Amor Mottley, SC, MP, destacou que Barbados está comprometido em fornecer a infraestrutura, os investimentos e a supervisão necessários para concretizar o que ela chamou de um “projeto transformador” para a ilha. Ela explicou que “além da infraestrutura, a EarlyHealth City Barbados promoverá a criação de empregos e desenvolverá talentos científicos e técnicos locais, permitindo que os barbadenses desempenhem um papel central no desenvolvimento de uma nova indústria. É uma pedra angular do futuro econômico de Barbados, incorporando a inovação e a produção farmacêutica diretamente à nossa base industrial.”

O Dr. Dan A. Renout, diretor executivo do EarlyHealth Group e força motriz por trás da iniciativa, observou que “a EarlyHealth City Barbados é mais do que um local de fabricação. É uma plataforma para transformação. Ao combinar padrões de nível mundial com o desenvolvimento de talentos e inovação locais, estamos criando um ecossistema que fortalece a resiliência da cadeia de suprimentos, gera empregos qualificados e conecta o Caribe à indústria farmacêutica global.”

Quando estiver concluída, a EarlyHealth City Barbados abrigará uma comunidade com mais de 1.000 profissionais, oferecendo comodidades voltadas ao bem-estar, restaurantes e espaços de trabalho colaborativos que refletem um estilo de vida moderno e sustentável. Juntas, essas instalações formarão o principal polo de ciências da vida do Caribe.

O Ministro Sênior Coordenador do Setor Produtivo e Ministro das Relações Exteriores e Comércio Exterior, Sr. Kerrie Symmonds, saudou a EarlyHealth City Barbados como um exemplo de excelência em diplomacia comercial. Ele destacou o papel fundamental que a Embaixada de Barbados nos EAU e sua embaixadora, Sua Excelência Dra. Annalee C. Babb, estão desempenhando ao ajudar a EHG a desenvolver diversas propostas de valor essenciais para a ilha, culminando na proposta da cidade de ciências da vida.

O Ministro da Inovação, Indústria, Ciência e Tecnologia, Senador Jonathan Reid, observou que “Barbados está tomando medidas decisivas para se juntar ao grupo de países líderes em ciências da vida e inovação farmacêutica, construindo uma base para o crescimento econômico sustentável e a competitividade global.” Além disso, o ministro elogiou a Export Barbados, seu presidente, Sr. Dodridge Miller, e seu diretor executivo, Sr. Mark Hill, por sua engenhosidade e visão de futuro ao liderarem não apenas a concepção de Barbados como um polo regional para o setor global de ciências da vida, mas também o projeto de um edifício icônico que, segundo ele, pode servir como protótipo para novas abordagens na fabricação farmacêutica de alto padrão.

Sobre o EarlyHealth Group

O EarlyHealth Group (EHG) é uma empresa global de serviços farmacêuticos e ciências da vida que atua em mais de 60 países, oferecendo suporte à fabricação, estudos clínicos e acesso ao mercado. O Grupo estabelece parcerias com fabricantes, instituições de pesquisa e governos para tornar os cuidados de saúde acessíveis por meio de soluções completas e em conformidade em toda a cadeia de valor.

Sobre a Export Barbados

A Export Barbados (BIDC) é a empresa estatal responsável por promover a industrialização e o crescimento das exportações de Barbados. A agência desenvolve infraestrutura, apoia a inovação e estabelece parcerias com empresas globais para fortalecer a posição de Barbados como um exportador competitivo de bens e serviços, com foco em ciências da vida, manufatura e indústrias sustentáveis.

