Premier Tech Seleciona Anaqua para Modernizar Seu Gerenciamento Global de PI

BOSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Anaqua , fornecedora líder de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje que a Premier Tech , líder global em horticultura, agricultura, equipamentos e tecnologias de embalagens, sistemas de tratamento de águas residuais, soluções digitais e ciências da vida, selecionou a plataforma RightHub da Anaqua para transformar seus processos de gerenciamento de PI, impulsionar uma maior eficiência e preparar sua estratégia de gerenciamento de propriedade intelectual para o futuro. RightHub da Anaqua é o primeiro Sistema de Gerenciamento de PI nativo de IA e de ciclo completo desenvolvido com ferramentas baseadas em IA para fluxos de trabalho de PI generativos e preditivos.

Para transformar seu gerenciamento de PI, a equipe de PI da Premier Tech buscou uma solução moderna como uma evolução natural do seu sistema desenvolvido internamente que permitisse um gerenciamento mais proativo e eficiente de um portfólio global de PI em expansão. Uma vez que a inovação está no cerne da Premier Tech, a empresa buscou protegê-la e gerenciá-la de forma eficaz por meio de uma solução de gestão de PI que permitisse o foco naquilo que faz de melhor.

De acordo com a Premier Tech, a RightHub da Anaqua se destacou por sua arquitetura moderna, recursos de colaboração e capacidade avançada de automação, que permitirão à equipe da Premier Tech agilizar os fluxos de trabalho, aprimorar o gerenciamento de dados, obter insights acionáveis e, ao mesmo tempo, reduzir as tarefas repetitivas e de baixo valor agregado. A solução se alinha ao compromisso da Premier Tech com a eficiência e a agilidade em um ambiente acelerado e orientado pela tecnologia.

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Premier Tech, uma empresa que compartilha nossa dedicação à inovação”, disse Justin Crotty, CEO da Anaqua. “Com o RightHub da Anaqua, a primeira plataforma de gerenciamento de PI nativa de IA, além de otimizar suas operações de PI, a Premier Tech também irá fortalecer sua capacidade de proteger e dimensionar a inovação global.”

Sobre a Premier Tech

Há mais de 100 anos a Premier Tech faz a diferença conectando Pessoas e Tecnologias. A Premier Tech atua em horticultura, agricultura, equipamentos e tecnologias de embalagens, sistemas de tratamento de águas residuais, soluções digitais e ciências da vida. Nossas ofertas ajudam a aumentar o rendimento das colheitas, bem como a saúde e o bem-estar de humanos e animais, proteger os recursos hídricos e aumentar a produtividade da manufatura. A Premier Tech gera mais de um bilhão de dólares em vendas anuais, impulsionada por uma equipe de cerca de 6.000 membros em 31 países.

Para mais informações sobre a Premier Tech, visite www.premiertech.com .

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informação, visite anaqua.com , ou o LinkedIn da Anaqua.

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Anaqua

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