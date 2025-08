Primeiros “cidadãos do clima” aprovados por Nauru em programa inédito no mundo

AUCKLAND, Nova Zelândia, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A República de Nauru deu as boas-vindas aos seus primeiros novos cidadãos no âmbito do Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática do governo, anunciado na COP29 no final do ano passado.

Nauru, classificada como a quinta nação mais vulnerável do mundo no Índice de Vulnerabilidade Multidimensional (MVI) das Nações Unidas, por sua maior exposição a choques econômicos e ambientais, lançou o programa como uma forma de investidores conscientes adquirirem uma cidadania adicional enquanto contribuem para projetos de adaptação climática e desenvolvimento sustentável na região do Pacífico Sul.

O CEO do programa, Edward Clark, revelou que o primeiro candidato aprovado é uma família alemã de quatro pessoas que recentemente vendeu sua empresa familiar de longa data — uma empresa alemã bem conhecida e respeitável — e atualmente mora em Dubai.

“Eles estavam procurando uma segunda cidadania para lhes fornecer um Plano B, dada a atual volatilidade política global, e escolheram o Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru porque a contribuição estava indo para combater os impactos das mudanças climáticas na ilha”, explicou.

Sr. Clark, que tem uma extensa experiência em bancos internacionais, crimes financeiros e conformidade, disse que demorou menos de quatro meses desde o recebimento do pedido até a concessão da cidadania, e que processos rigorosos de due diligence foram seguidos.

“Este é um pilar fundamental do nosso programa e uma salvaguarda para a reputação e segurança de Nauru”, declarou ele.

“Todos os candidatos passam por verificações com agências internacionais de aplicação da lei e estão sujeitos a uma verificação aprofundada de antecedentes. Todo o nosso processo de inscrição é consistente com as melhores práticas internacionais.”

Segundo ele, somente indivíduos altamente capacitados, aptos a participar da construção do futuro de Nauru, receberão a cidadania.

“A concessão da cidadania nauruana a esta família é um marco importante para o programa e proporciona ainda mais confiança para aqueles que estão atualmente explorando a cidadania nauru por investimento.”

Nauru está embarcando em um projeto de longo prazo que reformará a nação diante dos desafios econômicos e das mudanças climáticas, que, além de lidar com questões como segurança alimentar e hídrica, inclui a “Iniciativa de Terrenos Mais Elevados”, realocando quase toda a população da costa para terrenos mais altos.

Os novos cidadãos da Alemanha se inscreveram por meio dos agentes internacionais de migração Henley & Partners, que em um comunicado disseram que a empresa está “incrivelmente orgulhosa de representar o primeiro candidato a receber com sucesso a cidadania sob o Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática da República de Nauru.

“Para nossa empresa, isso vai além da mobilidade; trata-se de direcionar capital para um pequeno estado insular em desenvolvimento que enfrenta riscos climáticos reais.”

“Este é um exemplo claro de como a migração de investimentos, quando adequadamente projetada e governada, pode canalizar capital para medidas de resiliência econômica e climática e criar um futuro mais sustentável”, concluiu o comunicado.



Contato com a imprensa: [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9506322