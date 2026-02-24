Programas de Residência e de Cidadania Mais Importantes do Mundo em 2026

LONDRES, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Embora os programas europeus continuem a definir a referência globalmente, os últimos rankings da edição de 2026 do relatório Residence and Citizenship Programs da Henley & Partners revelam uma recuperação acentuada no cenário de migração de investimentos. O interesse na Europa está sendo cada vez mais concorrido em todo o Oriente Médio, Ásia-Pacífico, América Latina e Caribe — sinalizando uma mudança na forma como o capital e o talento com mobilidade global estão se reposicionando para o futuro.

Malta continua em 1º lugar no Global Citizenship Program Index de 2026 pelo 11º ano consecutivo, e a Grécia mais uma vez lidera o Global Residence Program Index de 2026. Os rankings são publicados como parte do benchmark comparativo mais reputado de opções de migração de investimento, avaliados de forma independente por um painel de experts em imigração e cidadania, bem como acadêmicos, economistas e especialistas em risco nacional reconhecidos internacionalmente.

Novos Participantes e Empresas em Rápida Ascensão Modificam o Ranking

Os Emirados Árabes Unidos apresentaram o aumento mais impressionante do ano, passando do 5º para o 2º lugar no Global Residence Program Index e entrando no Top 3 pela primeira vez. Um forte impulso ascendente também é evidente na Ásia-Pacífico e na América Central, com Costa Rica, Nova Zelândia, Panamá e Singapura subindo no ranking, ao lado de ascensões constantes da Malásia, Maurício e Tailândia.

Três países entram pela primeira vez para o Global Residence Program Index: O Uruguai entra em 5º lugar, a Arábia Saudita estreia em 9º e as Maldivas em 11º — ressaltando a crescente expansão geográfica das ofertas de residências competitivas.

Um padrão semelhante de modificação também pode ser visto no Global Citizenship Program Index, onde vários programas estabelecidos do Caribe e MENA aprimoram suas posições, com dois novos participantes — Samoa e São Tomé e Príncipe — entrando no ranking pela primeira vez.

O Dr. Christian H. Kaelin, Presidente da Henley & Partners, disse que esses resultados marcam um importante ponto de inflexão para os formuladores de políticas. “Os resultados de 2026 em conjunto refletem uma evolução estrutural: A Europa continua altamente atraente, mas seu domínio relativo está diminuindo. Países com visão de futuro, como Singapura e Emirados Árabes Unidos, estão se envolvendo estrategicamente com investidores móveis em todo o mundo. Em um momento em que o investimento estrangeiro direto, o talento empreendedor e a resiliência fiscal estão sendo essenciais, a certeza e a abertura das políticas são vantagens competitivas decisivas.”

Governos Competem por Capital e Talento

As projeções de migração de milionários para 2026 apontam para uma onda sem precedentes de famílias abastadas se deslocando para outros países, com os principais destinos para entradas líquidas em todas as estruturas de residência formal e/ou cidadania previstas para atrair investidores e empreendedores internacionais. Refletindo essa competição acelerada, a Henley & Partners integrou clientes de 95 países nos últimos 12 meses — evidências claras de que a gestão estruturada de portfólios com domicílio está se tornando comum entre famílias com mobilidade global.

Neste contexto, os dois índices publicados hoje avaliam 40 programas líderes — selecionados entre mais de 100 em todo o mundo — em critérios-chave, incluindo reputação, qualidade de vida, conformidade, requisitos de investimento, eficiência fiscal, padrões de processamento e resultados de mobilidade. Juntos, eles fornecem uma medida comparativa de quão efetivamente os países estão se posicionando para atrair e reter investidores e talentos com mobilidade global.

O Dr. Juerg Steffen, Diretor Executivo da Henley & Partners, disse que os programas de residência e cidadania evoluíram para instrumentos centrais da estratégia econômica do governo, em vez de simples canais de receita. “Os governos estão implantando essas estruturas para garantir uma vantagem de longo prazo — atraindo empreendedores, investidores e famílias com mobilidade global que contribuem para a inovação e o crescimento. Por outro lado, para famílias com exposição global, o planejamento da mobilidade tornou-se um elemento central da gestão de riscos e da criação de oportunidades. Jurisdições que oferecem clareza, estabilidade e vias atrativas para residência e cidadania estão se posicionando para vencer.”

Riqueza em Movimento

Também estão disponíveis comparações digitais interativas dos 40 programas diferentes de residência e cidadania,, permitindo que investidores e famílias globais abastadas selecionem o que é mais importante para eles ao avaliar suas opções.

Dominic Volek, Dirigente do Grupo de Clientes Privados da Henley & Partners, disse que os dados confirmam uma mudança global fundamental. “A riqueza está se realocando em um ritmo sem precedentes. O local onde isso se concentrará dependerá da credibilidade com que os países elaborarem seus planos de imigração para investidores, empreendedores e famílias abastadas. Países que oferecem dinamismo econômico, segurança jurídica, estabilidade política, infraestrutura robusta e processos transparentes para os solicitantes estão se consolidando como os principais destinos de fluxo migratório líquido. Onde há opções de mobilidade viáveis, o capital e o talento também estão presentes.”

Ele acrescenta que isso reflete uma reavaliação mais profunda do risco e da permanência. “Os direitos de residência e cidadania são cada vez mais reunidos em vez de herdados — portfólios estruturados de direitos de acesso construídos para criar resiliência entre gerações. As famílias que encaram a mobilidade como uma estratégia deliberada de longo prazo, em vez de um plano de contingência, estarão em melhor posição para absorver impactos, aproveitar oportunidades e preservar a flexibilidade em um mundo onde tanto o capital quanto o talento são altamente voláteis.”

