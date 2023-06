Projet philanthropique de Deriv : Favoriser le changement social grâce au parrainage du 4L Trophy

« Rouler en terre inconnue, camper au milieu de nulle part pour franchir la ligne d’arrivée au final étaient à la fois passionnants et gratifiants », a affirmé Clement David, l’un des pilotes parrainés par Deriv. « Mais pouvoir par-dessus tout améliorer les vies d’enfants en leur apportant des fournitures scolaires indispensables a rendu l’expérience encore plus spéciale. »

Le rallye 4L Trophy a démarré en France et s’est achevé au Maroc, couvrant ainsi une distance de 6 000 km pendant 10 jours. Les différents participants ont dû roulé sur des des terrains hostiles en franchissant divers points de contrôle. Un long trajet pour une noble cause, trajet tout au long duquel ont été distribués de la papeterie et des manuels scolaires à des enfants défavorisés.

PARIS, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv , l’un des principaux brokers en ligne, a activement participé aux initiatives humanitaires en harmonie avec ses principales valeurs que sont la fiabilité, l’équité, la transparence et la responsabilité. Un peu plus tôt cette année, Deriv a parrainé une équipe de deux jeunes professionnels ayant remporté avec brio le 4L Trophy, une course de rallye humanitaire organisée annuellement pour collecter des fonds en faveur d’enfants défavorisés d’Afrique.

Pour Jean-Yves Sireau, fondateur et PDG de Deriv : « En participant au rallye 4L Trophy, Deriv affirme notre engagement à influencer positivement les communautés que nous servons. Nous croyons qu’il est important de soutenir les initiatives qui permettent aux individus et aux communautés de s’épanouir, ce qui passe essentiellement par l’éducation. »

« Nous pensons également que les entreprises ont une responsabilité envers la société » a ajouté Sireau. « Nos efforts philanthropiques visent à pousser d’autres organisations à apporter leur pierre à l’édifice pour rendre le monde meilleur. »

Le rallye 4L Trophy n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’engagement de Deriv dans les causes humanitaires. Au début de cette année, Deriv a également fait don de 11 boîtes de vêtements à la Fundacion Unidos por Cristo à Asuncion au Paraguay, un foyer résidentiel fournissant des soins complets à des enfants et adolescents à risque.

Pour en savoir plus sur Deriv et ses initiatives humanitaires, suivez-nous sur Derivlife et sur le compte Instagram de l’entreprise.

À propos de Deriv

Deriv a commencé son périple en 1999. Depuis lors, sa mission a consisté à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Les produits de Deriv comprennent des plateformes de trading intuitives, plus de 200 actifs à trader (sur des marchés comme celui des devises, des actions et des crypto-monnaies), des types de transactions uniques, etc. Deriv s’engage envers les communautés en hissant ses initiatives humanitaires à de nouveaux standards dans l’ensemble de son réseau constitué de 20 bureaux répartis dans 16 pays.

