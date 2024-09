Prova de reservas da Bitget em agosto: aumento no rácio de reservas e ativos dos utilizadores na Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seicheles, Sept. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , a plataforma de criptomoeda líder mundial e empresa de Web3, partilhou a sua atualização mensal para a monitorização transparente da sua prova de reservas (PoR), destacando os rácios de reservas de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT e USDC. Esta atualização mostra o compromisso da plataforma para com a transparência e a segurança, realçando um crescimento significativo nas reservas de ativos dos utilizadores e da plataforma.

Em agosto de 2024, a prova de reservas da Bitget mostrou uma mudança positiva significativa, com os ativos de ETH dos utilizadores a aumentar em 22%, marcando a taxa de crescimento mais alta deste ano para a ETH. Os ativos de BTC continuaram a sua tendência de subida com um aumento de 6%, enquanto o USDC registou um desempenho robusto no início do período, realçando a confiança dos utilizadores nestes ativos-chave.

Em agosto de 2024, o rácio de reservas total da Bitget manteve-se nuns impressionantes 176% com um aumento de 9% face aos 167% registados em julho. Os mais recentes rácios de reserva para os principais ativos são os seguintes:

BTC : ativo da plataforma de 18 905,85 BTC, ativos dos utilizadores de 6492,53 BTC, rácio de reserva de 291%

: ativo da plataforma de 18 905,85 BTC, ativos dos utilizadores de 6492,53 BTC, rácio de reserva de 291% USDT : ativo da plataforma de 1 041 659 177,52 USDT, ativos dos utilizadores de 858 766 618,14 USDT, rácio de reserva de 121%

: ativo da plataforma de 1 041 659 177,52 USDT, ativos dos utilizadores de 858 766 618,14 USDT, rácio de reserva de 121% ETH : ativo da plataforma de 123 686,9 ETH, ativos dos utilizadores de 81 625,78 ETH, rácio de reserva de 152%

: ativo da plataforma de 123 686,9 ETH, ativos dos utilizadores de 81 625,78 ETH, rácio de reserva de 152% USDC: ativo da plataforma de 77 244 895,83 USDC, ativos dos utilizadores de 13 633 360,87 USDC, rácio de reserva de 567%

Em agosto, as reservas da Bitget foram reforçadas em todos os principais ativos. Os ativos dos utilizadores de BTC e ETH aumentaram, com o rácio de reserva do BTC a subir para 291%. Os rácios de reserva de USDT e USDC melhoraram significativamente para 121% e 567%, respetivamente.

“A força e liderança da Bitget no espaço da Web3 estão ancoradas no fornecimento dos mais altos padrões de segurança e transparência. O nosso foco está na partilha de atualizações claras sobre a prova de reservas todos os meses para garantir a segurança dos ativos dos nossos utilizadores. Permanecemos dedicados a definir a referência em termos de confiança e fiabilidade para as CEX e assim continuaremos para mantermos a segurança dos ativos dos nossos utilizadores”, afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget.

De janeiro a agosto de 2024, a Bitget registou um crescimento substancial nos ativos dos utilizadores em todas as principais criptomoedas. A ETH liderou o caminho com um impressionante aumento de 200,88%, que reflete um maior interesse dos utilizadores e confiança no ativo. Os ativos de BTC também registaram um crescimento robusto de 96,55%, praticamente duplicando num período de oito meses. O USDT seguiu de perto com um aumento de 69,89%, mostrando uma acumulação forte e estável dos utilizadores. Entretanto, os ativos de USDC subiram 30,17%, indicando um consistente, apesar de mais modesto, envolvimento dos utilizadores. Em geral, este período destaca um crescimento significativo e diversificado nos ativos dos utilizadores na Bitget.

O PoR atualizado demonstra os esforços da Bitget em manter mais do que a norma da indústria de 100% de reservas, o que garante efetivamente a segurança dos ativos dos utilizadores. A plataforma tem capacidade para cobrir os levantamentos dos utilizadores, mesmo que todos os ativos dos utilizadores sejam levantados.

Além de manter um PoR acima da norma da indústria, a Bitget garante aos seus utilizadores um Fundo de Proteção de 300 milhões de dólares, agora avaliado em 400 milhões de dólares, de acordo com o seu último relatório do fundo de proteção . Isto oferece à plataforma uma camada adicional de resiliência contra ameaças de cibersegurança. Os utilizadores cujas contas fiquem compometidas em incidentes infelizes não atribuídos às suas próprias ações ou comportamentos de transações podem reclamar ao abrigo do Fundo de Proteção da Bitget.

Para acompanhar a PoR em tempo real, visite – https://www.bitget.com/proof-of-reserves

