La solution cloud offre des opérations financières simplifiées, des informations en temps réel et des options de facturation personnalisées pour les membres de PURE

BOSTON, 05 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes, qui façonne l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendie, accidents et risques divers) à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui que PURE Insurance, compagnie d’assurance détenue par ses membres et destinée aux familles prospères et responsables, a effectué une mise à niveau vers la dernière version de Duck Creek Billing.

Grâce à Duck Creek Billing, PURE bénéficie d’une stabilité accrue, de meilleures performances et d’un accès aux dernières innovations en matière de facturation, permettant une personnalisation renforcée et une automatisation des opérations financières.

« La mise à niveau vers la dernière solution Duck Creek Billing est une étape stratégique qui renforce notre engagement à offrir un service d’exception à nos membres à chaque échange avec eux, » a déclaré Meenakshi Rungta, vice-présidente et responsable des systèmes dʼinformation pour la division financière chez PURE Insurance. « Cette plateforme améliorée s’appuie sur nos capacités existantes, renforçant l’efficacité opérationnelle, simplifiant la gestion financière et offrant une expérience de facturation encore plus fluide et intuitive. »

Duck Creek Billing est une solution logicielle complète de facturation d’assurance basée sur le SaaS, qui simplifie les processus de facturation, améliore l’expérience client et optimise la gestion financière des assureurs en automatisant la facturation, la collecte des primes et le traitement des paiements, tout en offrant des options et configurations de facturation flexibles.

« PURE Insurance est un client fidèle de longue date, reconnu pour offrir constamment une expérience de service exceptionnelle », a déclaré Chris McCloskey, directeur des opérations chez Duck Creek Technologies. « Nous sommes fiers que Duck Creek Billing contribue à aider PURE à améliorer l’expérience de ses membres grâce à des fonctionnalités de facturation plus modernes, flexibles et fluides. »

À propos de PURE Insurance

Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) s’engage à offrir une expérience exceptionnelle aux familles responsables à fort patrimoine, en proposant des couvertures personnalisables pour les résidences de grande valeur, les automobiles, les bijoux, les œuvres d’art, la responsabilité civile personnelle, les embarcations, les assurances contre les inondations, la fraude et la cyberfraude. Le faible coût du capital de PURE, sa sélection rigoureuse des membres et sa gestion proactive des risques contribuent tous à des tarifs très compétitifs ainsi qu’à une note de solidité financière « A (Excellent) » attribuée par AM Best. PURE a maintenu une croissance annuelle d’au moins 15 % chaque année depuis sa création, compte aujourd’hui plus de 115 000 membres aux États-Unis et a récemment fait son entrée au Canada.

Pour en savoir plus, consultez pureinsurance.com ou suivez PURE sur LinkedIn.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui façonne l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) à l’échelle mondiale. Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur les réseaux sociaux pour découvrir nos actualités : LinkedIn et X.

