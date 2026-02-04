QNA Marcom & Events renforce sa présence en Asie-Pacifique avec l’ouverture d’un bureau à Mumbai

Le nouveau siège social APAC aura pour mission d’organiser des conférences diversifiées et de grande envergure, des événements marquants pour le secteur et de développer l’image de marque des plus grandes entreprises de la région

MUMBAI, Inde, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — QNA Marcom & Events, leader mondial du marketing stratégique, des conférences B2B et des plateformes de développement de marque, a annoncé l’ouverture de son siège social pour la région Asie-Pacifique (APAC) à Mumbai, marquant ainsi une étape importante dans l’expansion de l’entreprise dans la région. Ce lancement coïncide avec le dixième anniversaire de QNA, célébrant dix années de création de plateformes de confiance, de structuration des débats sectoriels et de promotion d’interactions significatives sur les marchés mondiaux.

Le bureau a été inauguré par M. Bharat Mehra, entrepreneur, philanthrope et conseiller stratégique de renom. Il est président du Radha Meera Trust, fondateur de Bharat Mehra Strategies, et conseiller de confiance de grandes entreprises en Inde et au Moyen-Orient. M. Mehra est également conseiller principal d’Anant Ambani et consultant de M. Ajay Piramal. Largement reconnu pour son engagement humanitaire et son leadership intellectuel, sa présence en tant qu’invité d’honneur lors de l’inauguration souligne l’importance stratégique de l’expansion de QNA en Inde et reflète un engagement commun en faveur de l’innovation, d’un leadership guidé par le sens et d’un impact positif sur la société.

Avec l’ouverture de son siège APAC, QNA ambitionne d’étendre sa présence en Inde et dans la région Asie-Pacifique, en concevant des plateformes à fort impact alignées sur l’évolution des besoins du marché dans divers secteurs. Le bureau de Mumbai servira de pôle régional d’innovation, permettant à QNA d’explorer de nouveaux territoires, d’adopter des technologies émergentes et de proposer des événements immersifs, orientés résultats, pour les gouvernements, les entreprises et les écosystèmes industriels.

Au cours des dix dernières années, QNA a organisé avec succès plus de 150 conférences et sommets B2B, ainsi que des milliers de roadshows sur mesure dans plus de 20 pays, couvrant l’Inde, la région APAC, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. L’entreprise a travaillé en étroite collaboration avec des gouvernements, des régulateurs, des entreprises internationales et des associations professionnelles, s’imposant comme un acteur de référence dans la création de plateformes pour des initiatives nationales et régionales.

Ankit Shukla, directeur général de QNA, a déclaré :

« Mumbai est ma ville d’origine, et l’établissement du siège social de QNA pour la région Asie-Pacifique à cet endroit est un véritable rêve devenu réalité. Alors que nous achevons dix années consacrées à faire de QNA une plateforme mondiale, ce lancement représente une étape importante tant sur le plan professionnel que personnel. Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes développés dans plus de 20 pays grâce à des partenariats solides et des initiatives axées sur des objectifs précis. Le bureau de Mumbai n’est pas seulement une expansion géographique ; il renforce notre engagement à long terme envers l’Inde en tant que marché de croissance clé et pôle d’innovation. »

Réputée pour ses événements riches en contenu et axés sur la réflexion, QNA rassemble des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des experts en technologie afin de favoriser la collaboration, de susciter le dialogue et dʼimpulser des changements significatifs. La société est animée par une mission claire : poser les bonnes questions, remettre en question le statu quo et partager des idées concrètes qui permettent aux dirigeants de naviguer et de façonner un paysage mondial en constante évolution.

Le bureau de Mumbai marque un nouveau chapitre dans l’histoire de QNA, forte d’une décennie d’influence, et renforce son rôle de partenaire mondial en matière de connaissances, de facilitateur de marché et de catalyseur de confiance pour la croissance dans la région APAC et au-delà.

Ankit Shukla, directeur général, QNA, [email protected], +971 552572807

