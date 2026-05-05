Qual é a melhor solução de internet para viagens de negócios? Por que a Holafly for Business está se tornando a escolha preferida das empresas globais

DUBLIN, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Para as equipes de TI, um dos maiores riscos quando um funcionário viaja não é o voo em si, e sim o que acontece na chegada: o pouso sem acesso confiável à Internet. Isso vai muito além do tempo perdido, pois muitas vezes se traduz na falta de acesso a ferramentas críticas, dependência de redes WiFi públicas não seguras e decisões sendo tomadas sem informações em tempo real.

Com a força de trabalho global cada vez mais distribuída, as empresas estão repensando em como apoiar suas equipes no exterior, evitando soluções fragmentadas para abordagens mais integradas. Diante dessa mudança, as soluções como a Holafly for Business estão emergindo como uma camada fundamental que viabiliza que os departamentos de TI recuperem o controle, a visibilidade e a segurança, garantindo que os funcionários possam acessar os dados móveis no momento em que chegam, sem depender de redes externas.

Essa transformação está intimamente ligada à evolução das próprias viagens de negócios. De acordo com a Global Business Travel Association (GBTA), os gastos globais com viagens de negócios devem chegar a US$ 1,69 trilhão em 2026, refletindo uma mudança estrutural em direção a formas de trabalho mais distribuídas geograficamente, onde a capacidade de operar sem problemas de qualquer lugar é uma expectativa básica.

O impacto operacional das lacunas de conectividade já é mensurável, com dados da GBTA indicando que os viajantes de negócios perdem uma média de 5,2 horas produtivas por viagem devido a problemas relacionados à conectividade. Por outro lado, a segurança passou a ser central. Com o custo médio de uma violação de dados corporativos chegando a US$ 4,88 milhões, de acordo com a IBM Security, o uso de redes WiFi públicas não é mais uma opção viável para muitas organizações.

Além disso, a maneira como as empresas gerenciam os serviços de dados internamente também já é uma dificuldade. Plataformas como o Holafly Business Center possibilitam que as equipes de TI centralizem o gerenciamento de eSIM, monitorem o uso em tempo real e automatizem os processos de faturamento, reduzindo a complexidade operacional e, ao mesmo tempo, fornecendo o nível de visibilidade necessário para o gerenciamento eficiente de equipes distribuídas. De acordo com a Gartner, as organizações que adotam a automação nas operações de TI podem reduzir os custos de gestão em até 30%, confirmando o valor das soluções mais escaláveis.

A previsibilidade dos custos quando se trata de taxas de roaming é outro fator que impulsiona essa mudança, já que os modelos tradicionais de roaming continuam a gerar despesas inesperadas e difíceis de prever. Soluções como a Holafly for Business podem reduzir esses custos em até 85% e oferecer a economia e a estabilidade financeira que as operações globais exigem cada vez mais.

“As empresas não estão mais preocupadas se suas equipes estão online quando viajam, e sim com a confiabilidade e a segurança do local”, disse Ricardo Rodriguez, Dirigente de Vendas da Holafly for Business.

Sobre a Holafly

A Holafly é líder global em eSIMs para quem viaja, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para quem viaja em todo o mundo. Sua oferta ilimitada de dados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

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