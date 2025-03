Quantexa garante um lugar entre os dez primeiros no ranking 2025 Financial Crime and Compliance 50 da Chartis

Quantexa conquista posições de liderança em gerenciamento de entidades, enriquecimento de dados e análise aumentada

LONDRES, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência Decisória (ID) para os setores público e privado, foi reconhecida como uma das 10 principais fornecedoras no prestigiado relatório Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) da Chartis.

Garantindo o 7º lugar geral, a Quantexa continua a consolidar sua posição como participante-chave no crescente segmento de mercado de conformidade e combate a crimes financeiros. As soluções alimentadas por IA da Quantexa também receberam prêmios de liderança de categoria para enriquecimento de dados, análise aumentada para gerenciamento de entidades, além de receber um prêmio por excelência vertical e de segmento em Mercados de Capitais.

Este reconhecimento ocorre em um momento importante para a Quantexa, já que a empresa continua a ganhar impulso com a recente conclusão de uma rodada de investimento Série F de US$175 milhões, avaliando a empresa britânica de tecnologia em um total de US$2,6 bilhões. Nas últimas semanas, a Quantexa fez dois anúncios importantes que estendem ainda mais a inovação e os recursos que estão oferecendo a bancos de nível 1, médio porte e comunitários com:

Q Assist: um conjunto de soluções de IA generativa sensível ao contexto, projetado para democratizar o acesso a dados confiáveis, aumentar a tomada de decisões e fornecer insights em tempo real para equipes da linha de frente, que estará disponível para Acesso Antecipado em abril de 2025.

e Quantexa Cloud: um conjunto abrangente de soluções SaaS nativas do setor, lançado com o Quantexa Cloud AML no Microsoft Azure, agora disponível para Pré-visualização do Cliente. Essa solução inovadora, desenvolvida em estreita colaboração com bancos comunitários e de médio porte nos EUA, simplifica e moderniza os fluxos de trabalho de combate à lavagem de dinheiro para acelerar a obtenção de valor e reforçar a conformidade.

O rápido crescimento da Quantexa enfatiza a procura pela sua Plataforma de ID, que ajuda empresas e agências governamentais a escalar iniciativas de IA e dados com maior rapidez e sucesso. Os clientes escolhem a plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa para garantir que podem construir uma base de dados unificada e confiável para operacionalizar a tomada de decisões habilitada por IA para melhores resultados em seus esforços de KYC, AML, fraude e inteligência de clientes.

O relatório Chartis deste ano avalia os 50 principais fornecedores de tecnologia de conformidade e combate a crimes financeiros, com foco em sua capacidade de inovar em áreas como detecção de fraudes, triagem de sanções e conformidade com KYC. A Chartis avalia os principais fornecedores em relação à sua influência geral no mercado, inovação tecnológica, fôlego dos clientes, USP e funcionalidade. As altas classificações da Quantexa tanto em tecnologia de ponta quanto em inovação destacam ainda mais a abordagem líder da empresa no setor para combater crimes financeiros. Essas forças são construídas sobre sua capacidade de fornecer às instituições financeiras inteligência contextual crítica, permitindo que elas se mantenham à frente de ameaças emergentes em um ambiente regulatório cada vez mais complexo.

Alexon Bell, diretor de produtos (FinCrime) da Quantexa, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos de sermos mais uma vez reconhecidos como líderes no espaço de tecnologia de conformidade e combate a crimes financeiros pela Chartis. Na Quantexa, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes bancários a eliminar silos de dados e organizacionais para implantar IA confiável do back-office ao front-office para entender melhor os comportamentos dos clientes, mitigar o risco de crimes financeiros e combater fraudes com eficiência e eficácia.”

Comentando sobre o relatório, Nick Vitchev, diretor de pesquisas na Chartis, disse: “O reconhecimento contínuo da Quantexa no ranking Financial Crime and Compliance 50 da Chartis reflete sua forte liderança no cenário de gerenciamento de risco de crimes financeiros. Sua posição de liderança em áreas-chave, como enriquecimento de dados, gerenciamento de entidades e análise aumentada, demonstra um compromisso com a inovação e a entrega de soluções de alto valor para instituições financeiras. Com as ameaças de crimes financeiros tornando-se cada vez mais sofisticadas, a capacidade da Quantexa de unificar dados e aprimorar a tomada de decisões contextuais é um diferencial significativo no mercado.”

Para saber mais sobre as soluções da Quantexa para o setor bancário, acesse: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Inteligência Decisória, que capacita organizações a tomarem decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa ajuda as organizações a descobrirem riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo da Forrester TEI encomendado de forma independente sobre a Plataforma de Inteligência Dda Quantexa descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora conta com mais de 800 funcionários e tem milhares de usuários da plataforma que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. Para mais informações, visite www.quantexa.com ou siga-nos no LinkedIn.

