Quase Meio Milhão de Usuários Utilizam a Infraestrutura de Negociação de IA da Bitget, Revela Relatório da Messari

VICTORIA, Seychelles, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo publicou um relatório da Messari Pulse que documenta a adoção inicia da sua pilha de trading de IA, um sistema de produtos de quatro camadas desenvolvido como parte da infraestrutura de trading mais ampla da Bitget, atendendo 125 milhões de usuários em todo o mundo.

O relatório da Messari identifica quatro camadas principais da arquitetura de IA da Bitget: GetAgent para análise de mercado conversacional, GetClaw para execução autônoma, Agent Hub para acesso de desenvolvedores a funções de exchange e Gracy AI, uma interface de orientação estratégica criada com base na voz pública da CEO da Bitget, Gracy Chen. Esses produtos estendem a IA através de análises, execuções, infraestrutura e envolvimento do usuário na plataforma Bitget.

De acordo com os dados da Bitget citados no relatório, a Gracy AI atraiu mais de 460.000 usuários e gerou mais de 2,6 milhões de respostas nos primeiros onze dias após o lançamento em fevereiro, produzindo mais de 390 milhões de impressões no mesmo período. O GetAgent também ultrapassou 450.000 usuários registrados desde o seu lançamento. A sua fase exclusiva para convidados de julho a agosto de 2025 gerou mais de 100 milhões de impressões e uma lista de espera com mais de 25.000 usuários.

O relatório da Messari também destaca o Agent Hub, camada de infraestrutura para conectar sistemas de IA diretamente às funções de exchange. Lançado em fevereiro de 2026, dá suporte a MCP Server, Skills, APIs REST e WebSocket, e uma interface de linha de comando. O relatório observa que a Bitget é a única exchange a oferecer os quatro simultaneamente. Desde então, a plataforma passou a incluir cinco habilidades analíticas de IA e mais de 15 ferramentas de dados integradas, abrangendo macroanálise, detecção de sinais técnicos, monitoramento de sentimento, inteligência de mercado e agregação de notícias.

GetClaw, a camada de execução autônoma, opera através de uma estrutura restrita criada para controle de risco de varejo. As negociações são executadas por meio de subcontas dedicadas isoladas de ativos mantidos pelo usuário, enquanto os ambientes de sandbox e os limites de fundos definem onde o agente pode operar e quanto capital ele pode alocar. O produto está disponível no Telegram, com expansão para Discord, WhatsApp e para o próprio aplicativo planejada para versões futuras.

“Queremos oferecer a bilhões de pessoas a capacidade de negociar como profissionais da Wall Street”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A IA está se tornando parte de como a infraestrutura de negociação moderna é construída. A rápida adoção da nossa infraestrutura de IA demonstra que os usuários esperam, cada vez mais, análise, execução e estratégia integradas em uma única plataforma de negociação.”

O relatório completo da Messari Pulse está disponível em messari.io .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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