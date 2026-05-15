Rapport UEX de Bitget : les investisseurs particuliers s’orientent vers d’autres actifs que les cryptomonnaies, 52 % d’entre eux investissant dans des actions et 51 % utilisant l’IA

VICTORIA, Seychelles, 15 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a publié le rapport Bitget User Asset Allocation Report 2026, dont les données montrent que les investisseurs particuliers élargissent désormais leurs placements au-delà des cryptomonnaies vers les matières premières, les actions et l’investissement assisté par l’intelligence artificielle, à mesure que la composition des portefeuilles se diversifie à travers les classes d’actifs mondiales. Les conclusions combinent l’activité de trading sur Bitget et les réponses de plus de 6 000 utilisateurs dans le monde.

Les cryptomonnaies sont restées la principale source d’activité de trading au premier trimestre 2026, avec 86 % des utilisateurs interrogés détenant des actifs cryptographiques. Les cryptomonnaies représentaient presque l’intégralité du volume d’échange début janvier avant de se stabiliser dans une fourchette comprise entre 60 % et 80 % en mars, à mesure que la participation s’étendait à d’autres marchés. Sur la même période, le trading d’actifs traditionnels, mené par l’or, est passé de presque zéro à entre 20 % et 40 % de l’activité totale, marquant la plus forte hausse trimestrielle jamais enregistrée pour les actifs non cryptographiques sur Bitget.

Les données montrent que 52 % des utilisateurs dans le monde détiennent désormais des actions en plus des cryptomonnaies, tandis que 35 % possèdent de l’or ou d’autres métaux précieux, faisant des matières premières la catégorie d’actifs non cryptographiques la plus adoptée parmi les participants interrogés. L’IA et les métaux précieux ou le pétrole brut sont apparus comme les deux thèmes que les utilisateurs associent le plus étroitement aux opportunités d’investissement en 2026.

Chez les participants à forte valeur patrimoniale, la diversification s’accélère encore davantage. Les utilisateurs de Bitget ont enregistré un rendement annuel moyen de 13 % en 2025, tandis qu’environ 6 % des utilisateurs VIP ont atteint des rendements annuels compris entre 51 % et 100 %. Parmi les utilisateurs à forte valeur interrogés, 74 % ont déclaré prévoir d’étendre leurs investissements aux cryptomonnaies, aux actions et aux matières premières en 2026 afin de gérer les risques de manière plus active.

Les préférences régionales de trading continuent de refléter les conditions macroéconomiques locales. En Asie de l’Est, 60 % des utilisateurs ont indiqué que le fait d’éviter les conversions de devises constituait une raison clé d’utiliser des règlements en USDT, tandis que 48 % privilégiaient l’évitement des exigences traditionnelles d’ouverture de compte. En Asie du Sud-Est, 46 % des utilisateurs ont identifié l’accès à l’effet de levier comme une raison majeure de négocier des actifs traditionnels. En Amérique latine, 78 % ont déclaré que la diversification et la protection contre l’inflation ou la dépréciation monétaire étaient leurs principales motivations pour détenir à la fois des cryptomonnaies et des actifs traditionnels.

L’adoption de l’IA devient également un élément central des comportements de trading. 51 % des utilisateurs interrogés ont déclaré utiliser déjà des outils d’IA pour soutenir leurs décisions d’investissement. Les produits d’IA de Bitget, notamment GetAgent, GetClaw et Agent Hub, sont de plus en plus utilisés pour interpréter les publications de résultats financiers, les mouvements des prix des matières premières, les évolutions macroéconomiques et les signaux on-chain à travers différentes classes d’actifs.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Le comportement des traders particuliers devient de plus en plus sensible aux dynamiques macroéconomiques. Les utilisateurs déplacent leurs capitaux entre différentes classes d’actifs en fonction de la liquidité, de la volatilité et de l’accès au marché, et ils attendent de plus en plus qu’une seule plateforme puisse prendre cela en charge efficacement. Le règlement basé sur les stablecoins devient un point d’entrée pratique vers une participation plus large aux marchés. La demande croissante pour les matières premières, les actions et les outils d’IA montre que les utilisateurs construisent leurs portefeuilles autour de signaux globaux, et non autour d’une seule catégorie d’actifs. »

Les résultats de l’enquête montrent également une forte demande pour le modèle de bourse universelle. 71 % des utilisateurs ont identifié le règlement en USDT comme la fonctionnalité la plus importante, tandis que 65 % considèrent la possibilité de passer rapidement des cryptomonnaies aux actions, aux devises et aux matières premières au sein d’un seul compte comme une priorité absolue. Les utilisateurs décrivent systématiquement la plateforme de trading idéale comme un système combinant l’accès aux actifs mondiaux, les règlements en stablecoins, une liquidité centralisée, une vérification transparente des réserves et des outils d’aide à la décision assistés par IA.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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