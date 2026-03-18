Refeyn annonce le lancement de l’instrument MyMass, une solution conçue pour faciliter l’évaluation de la qualité des échantillons en biologie structurale

Ce photomètre de masse compact, tout-en-un, permet aux chercheurs d’évaluer en amont la qualité de leurs échantillons avant d’engager des analyses plus coûteuses, telles que la cryomicroscopie électronique (cryo-ME), la spectrométrie de masse native (MS native), l’interférométrie en couche biologique (BLI) et la résonance plasmonique de surface (SPR)

OXFORD, Royaume-Uni, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Refeyn, acteur pionnier du développement de technologies de photométrie de masse, annonce le lancement de MyMass (MyMassMP), un photomètre de masse compact conçu pour aider les chercheurs à répondre rapidement à une question essentielle : la qualité de l’échantillon est-elle suffisante pour engager des analyses plus approfondies ?

Alors que la conception de médicaments fondée sur la structure et les approches thérapeutiques pilotées par l’IA redessinent la découverte de nouveaux médicaments, la qualité des échantillons s’impose comme un prérequis essentiel. Les approches structurales et biophysiques, parmi lesquelles la cryo-ME, la spectrométrie de masse (MS) native, l’interférométrie en couche biologique (BLI) et la résonance plasmonique de surface (SPR), mobilisent des ressources importantes en temps et en coûts, tandis que la qualité insuffisante des échantillons demeure l’un des principaux facteurs d’échec. MyMassMP permet aux chercheurs d’évaluer rapidement et avec précision la pureté, l’homogénéité et l’état d’oligomérisation d’une solution avant d’engager des expériences particulièrement exigeantes en ressources.

Reposant sur la même technologie éprouvée que le photomètre de masse TwoMP de Refeyn, déjà adopté par de nombreux laboratoires de premier plan en biologie structurale et en biothérapeutique à l’échelle internationale, MyMassMP transpose ces capacités de contrôle qualité dans un instrument de paillasse autonome et plus simple à utiliser. Équipé d’un écran et d’un ordinateur intégrés pour l’analyse embarquée des données, ainsi que de consommables dédiés, il propose un flux de travail intuitif, de l’échantillon au résultat.

« Alors que la biologie structurale et la découverte de médicaments pilotée par l’IA connaissent une accélération majeure, leur performance reste étroitement conditionnée par la qualité des échantillons analysés. En répondant directement à cet enjeu, MyMass constitue une avancée importante pour Refeyn, en démocratisant l’accès à la photométrie de masse et en permettant à une communauté de recherche plus large que jamais d’en exploiter le potentiel. », a déclaré Gerry Mackay, PDG de Refeyn.

Fiona Coats, directrice des produits et du marketing chez Refeyn, a déclaré : « Ces dernières années, nos utilisateurs ont régulièrement mis en évidence l’intérêt de la photométrie de masse pour évaluer rapidement la qualité des échantillons avant d’engager des expériences plus complexes. Avec MyMassMP, nous élargissons l’accès à cette fonctionnalité afin d’aider les chercheurs à répondre avec assurance à une question essentielle : mes échantillons sont-ils prêts ?

MyMassMP est désormais disponible. Pour en savoir plus : refeyn.com/mymass

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À propos de Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) se consacre au développement, à la production et à la diffusion de solutions de photométrie de masse au service des environnements industriels et académiques. Capables de mesurer avec précision la masse de molécules individuelles dans leur état natif et sans recours au marquage, les produits Refeyn permettent d’obtenir plus rapidement des données analytiques essentielles tout en nécessitant des quantités d’échantillon inférieures à celles requises par les méthodes traditionnelles. La société a pour ambition d’accélérer la découverte par l’innovation, en soutenant les avancées scientifiques les plus récentes en recherche fondamentale et en contribuant à transformer le développement ainsi que la fabrication des produits biothérapeutiques.

Contact :

Catie Lichten — Responsable de la communication scientifique

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