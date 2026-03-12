Relatório de Fevereiro da Bitget Ressalta um Crescimento de 86% nas Reservas Anuais de BTC, Impulsionado Pela Expansão da Infraestrutura de Negociações TradFi e IA

VICTORIA, Seychelles, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Transparência de fevereiro de 2026, destacando fortes fluxos de capital, reservas crescentes de Bitcoin e uma nova infraestrutura de negociação baseada em IA, com o contínuo avanço da sua estratégia de Exchange Universal (UEX).

Durante o mês, a Bitget registrou US$ 205,95 milhões em entradas líquidas, ficando em terceiro lugar entre as exchanges centralizadas do mundo, de acordo com a DefiLlama. O desempenho colocou a Bitget à frente de vários concorrentes maiores durante um período em que várias exchanges registraram saídas líquidas. Além disso, as reservas de Bitcoin da Bitget continuaram aumentando. Os dados CryptoQuant mostram que as reservas de BTC aumentaram de cerca de 19.700 BTC no início de 2025 para cerca de 36.700 BTC no final de fevereiro de 2026, um aumento de 86% em relação ao ano passado. A acumulação ocorreu apesar da volatilidade generalizada do mercado, sugerindo que os usuários continuaram a depositar ativos na exchange mesmo com a queda dos preços em relação aos picos anteriores.

Em fevereiro, a Bitget também expandiu sua infraestrutura de negociações com IA com o lançamento do Agent Hub, uma plataforma projetada para dar suporte a agentes inteligentes que interagem diretamente com os mercados em tempo real. Com base na estrutura de API da Bitget e um conjunto de ferramentas padronizado do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), o sistema possibilita que estratégias automatizadas acessem com segurança os dados do mercado e executem negociações em mercados de criptomoedas e tradicionais tokenizados.

Juntamente com o lançamento da infraestrutura, a Bitget lançou uma atualização do aplicativo móvel colocando criptomoedas e instrumentos financeiros tradicionais lado a lado na página inicial da plataforma. A atualização introduz uma aba dedicada ao TradFi, que oferece acesso a produtos atrelados a ações, câmbio, índices, commodities e metais preciosos, refletindo a crescente convergência dos mercados de criptomoedas com as finanças globais. As previsões do setor citadas pela Bitget sugerem que até 40% das negociações globais de ações poderão ser tokenizadas até 2030, representando uma oportunidade de mercado potencial de US$ 15 trilhões a US$ 30 trilhões.

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse que a direção da plataforma reflete a evolução da infraestrutura de mercado. “Diante da turbulência dos mercados, estamos redobrando nossos esforços para expandir nossos produtos para o próximo bilhão de usuários. Com as criptomoedas, o TradFi agora tem uma nova casa, e a negociação com IA oferece oportunidades infinitas para alavancar as finanças do novo mundo em constante evolução.”

Além da infraestrutura de negociações, a Bitget apresentou a Gracy AI, uma iniciativa concebida para fornecer análise de mercado com inteligência artificial, inspirada pelas perspectivas de liderança de Chen. A empresa também lançou seu programa de comunidade Fan Club para fortalecer o envolvimento localizado em toda a sua base global de usuários por meio de eventos e campanhas.

Além da plataforma, a Bitget apoiou o Torneio de Jovens LALIGA de 2026 na Tailândia com a sua iniciativa Blockchain4Youth, reunindo 86 equipes de jovens de oito países em uma das maiores competições juvenis internacionais do Sudeste Asiático.

O relatório também ressaltou que a Bitget ficou em sexto lugar em volume de negociações em todo o mundo em 2025, refletindo o crescimento contínuo nos mercados spot e de derivativos com a expansão do seu modelo Universal Exchange.

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

