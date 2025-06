WATERFORD, Irlanda, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Minimum Deposit Casinos (MDC), um centro global de análise de iGaming e divisão do OneTwenty Group, divulgou um novo relatório analisando a receita recorde de jogos em Macau em maio de 2025.

De acordo com o Gabinete de Inspeção e Coordenação de Jogos, a receita bruta do jogo (GGR) em Macau atingiu 21,19 bilhões de patacas (US$ 2,62 bilhões) em maio, marcando o maior total mensal desde janeiro de 2020. Esse número representa um aumento de 12,4% em relação a abril e um aumento de 5% em comparação com maio de 2024.

O aumento foi em grande parte impulsionado pelo feriado da Semana Dourada do Dia do Trabalho, de 1 a 5 de maio, que atraiu mais de 850.000 visitantes a Macau. O segmento de mercado de massa contribuiu com 75% da receita total, destacando uma mudança para atividades de jogos mais amplas e não VIP.

“Essa recuperação ressalta a resistência do setor global de jogos,” disse um analista sênior da MDC. “Para os jogadores que procuram opções de baixo depósito, o próspero mercado de massa em Macau apresenta novas oportunidades para experiências de jogo acessíveis.”

O relatório da MDC também observa que a receita de maio atingiu 81,7% dos níveis observados em maio de 2019, indicando uma forte trajetória de recuperação. Os analistas estão otimistas com o crescimento contínuo, com alguns revisando suas previsões para cima para o restante de 2025.

