SAN FRANCISCO, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Rubicon Point Partners a annoncé la première clôture du Rubicon Point Fund II, un véhicule d’investissement immobilier ciblant des opportunités exceptionnelles sur la côte ouest des États-Unis, avec une concentration stratégique sur la baie de San Francisco. Lancé en janvier 2025, Fund II est indépendant du type de bien et offre la flexibilité nécessaire pour rester réactif et opportuniste sur un marché en constante évolution.

Fund II marque un retour aux sources pour Rubicon, qui investit sur des marchés perturbés dans le but de générer des rendements exceptionnels. Fort de l’expérience acquise au lendemain de la crise financière mondiale, Rubicon vise à tirer parti des fluctuations actuelles des prix, alimentées par les effets de la pandémie de COVID-19 et la forte hausse des taux d’intérêt.

« Nous pensons que les conditions actuelles offrent les remises les plus intéressantes sur l’immobilier rentable de haute qualité de ces trente dernières années », a déclaré Razmig Boladian, associé directeur de Rubicon Point Partners. « Cette période unique est encore renforcée par les vents favorables générés par la croissance du secteur de l’IA et son importance croissante dans les impacts économiques et géopolitiques mondiaux. Alors que les États-Unis conservent une avance considérable dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, avec San Francisco et la Silicon Valley en tête, nous entrevoyons une opportunité unique à l’intersection des perturbations du marché et de la demande stimulée par l’innovation. »

Rubicon est fier d’accueillir un groupe diversifié de nouveaux commanditaires, aux côtés de nombreux investisseurs de retour. Dans un contexte de levée de fonds hautement concurrentiel, le cabinet est particulièrement reconnaissant de la confiance et de la conviction continues de ses investisseurs.

« Nous sommes stimulés par les opportunités dans lesquelles nous investissons et par la solidité de nos partenariats », a indiqué Ani Vartanian, associé directeur chez Rubicon Point Partners. « Le contexte actuel de levée de fonds est difficile, mais grâce aux données que nous collectons, aux opportunités que nous décelons et aux perspectives favorables que nous connaissons, nous sommes extrêmement optimistes quant à ce millésime et à ce que nous souhaitons offrir à nos investisseurs. »

Rubicon poursuit ses investissements en phase avec sa philosophie : cibler des actifs de grande qualité, bien situés, mais confrontés à une complexité à court terme, et offrant un potentiel de croissance à long terme. Forte d’une dynamique et d’un portefeuille d’opérations réalisables solides, la société se réjouit de capitaliser sur le succès de cette première clôture et de poursuivre la progression du Fund II en 2025.

À propos de Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC (« Rubicon ») est une société d’investissement immobilier basée à San Francisco et fondée pendant la crise financière de 2011. Investisseur, opérateur et gestionnaire verticalement intégré doté d’une division interne de recherche et d’innovation (Rubicon Labs), la société adopte une approche de l’investissement immobilier fondée sur des thèses. Depuis 2010, Rubicon a levé sept véhicules d’investissement pour le compte d’investisseurs institutionnels. Aujourd’hui, le cabinet continue de s’appuyer sur sa stratégie de terrain pour identifier et exploiter des opportunités à fort potentiel sur des marchés perturbés mais en reprise.

