Sanborn Map Company, Inc. Expande Presença Global Com o Lançamento da Sanborn Geophysics, ULC

COLORADO SPRINGS, Colorado, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sanborn Map Company, Inc. tem o prazer de anunciar o estabelecimento da sua subsidiária canadense, a Sanborn Geophysics, ULC, localizada nos arredores de Toronto. A Sanborn Geophysics se concentrará nos serviços de levantamento geofísico e vendas de equipamentos, abrindo um novo mercado para a Sanborn.

Com o compromisso de avançar a coleta de dados geoespaciais e a capacidade de levantamento aéreo, a Sanborn Geophysics baseia-se na extensa experiência com dados geoespaciais da Sanborn. John Copple, CEO da Sanborn, comentou: “A criação da Sanborn Geophysics expande a já extensa coleta de dados geoespaciais e a capacidade de levantamento aéreo da Sanborn. Estamos posicionados de forma única não apenas para coletar dados especializados, mas para fazer isso com o nosso próprio equipamento de última geração.”

A Sanborn Geophysics foi habilitada pela compra de ativos da Nuvia Dynamics, Inc. A Sanborn também conseguiu contratar funcionários com um histórico comprovado na área de tecnologia de pesquisa geofísica para a equipe da Sanborn Geophysics. Alguns dos funcionários da Sanborn Geophysics têm mais de 25 anos de experiência e já trabalharam na Nuvia Dynamics Inc (ex-Pico Envirotec Inc). Ambas as empresas anteriores têm um histórico de destaque de realizações no desenvolvimento de tecnologias de pesquisa geofísica para exploração mineral/petrolífera e aplicações geotécnicas. A Sanborn foi apoiada pelo The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG). Os termos da transação não foram divulgados.

“A Sanborn Geophysics criará novas oportunidades para a empresa, tanto nacional como internacionalmente. Com esse investimento poderemos oferecer as melhores soluções geoespaciais para os nossos clientes”, disse Copple.

Sobre a Sanborn Map Company:

A liderança da Sanborn na criação de dados espaciais de alta qualidade teve início em 1866. A Sanborn está na vanguarda da coleta de dados espaciais e da inovação tecnológica e tem o compromisso de oferecer aos clientes o melhor em soluções geoespaciais abrangentes da última geração adaptadas à sua situação. Como um dos maiores fornecedores de produtos e serviços completos de GIS nos EUA, as ofertas da Sanborn incluem: imagens oblíquas, imagens orto, lidar, sonar, dados geofísicos, hiperespectrais e mapeamento, armazenamento seguro de dados e streaming do nosso próprio data center, análise espacial, desenvolvimento de aplicativos personalizados, planejamento estratégico e consultoria técnica GIS-IT, dados comerciais e plataformas em nuvem, soluções geoespaciais Sanborn SAAS, aumento de pessoal e serviços gerenciados por programas GIS. O ponto forte da Sanborn é a ajuda que ela proporciona aos clientes para a identificação de dados e tecnologia corretos, e a criação de soluções que atendam às suas necessidades, orçamento e requisitos do sistema. A certificação ISO 9001:2015 da Sanborn é mais um exemplo do seu compromisso com a qualidade.

Consultas da Mídia:

Tom Harrington Jr, PhD

Diretor Financeiro

tharrington@sanborn.com

(617) 413 7057

