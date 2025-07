IdentiFlight capture la trajectoire d’un aigle royal en vol en Ouzbékistan

LOUISVILLE, Colorado, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Boulder Imaging s’est associé à Oikon Ltd., le cabinet de conseil environnemental leader en Croatie, pour déployer une technologie de protection des oiseaux basée sur l’IA dans les parcs éoliens d’Europe du Sud-Est. Grâce au déploiement du système IdentiFlight de Boulder Imaging, ce partenariat répond à la demande croissante de développement éolien durable tout en protégeant la biodiversité.

Alors que la Croatie accélère le développement des énergies renouvelables dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, des exigences strictes en matière d’autorisations imposent désormais des études d’impact environnemental détaillées, notamment pour les parcs éoliens situés à proximité de sites Natura 2000. Les capacités de détection en temps réel des oiseaux et de réduction automatique des turbines d’IdentiFlight aident les promoteurs à respecter ces normes, réduisant ainsi les risques liés à l’obtention des permis, tout en protégeant des espèces préoccupantes telles que le griffon fauve, la bondrée apivore, le circaète Jean-le-Blanc, l’aigle royal et la crécerelle.

« IdentiFlight est une solution éprouvée qui s’inscrit dans notre mission d’harmoniser le développement et la conservation de la nature », a déclaré Dalibor Hatić, directeur général d’Oikon Ltd. « Nous sommes ravis de proposer cette technologie de pointe à la Croatie et à l’Europe du Sud-Est, où l’énergie éolienne est en plein essor et où la protection de la biodiversité est essentielle. Notre objectif est de faire en sorte que le développement de l’énergie éolienne puisse se poursuivre sans compromettre notre patrimoine naturel commun. »

« Ce partenariat avec Oikon Ltd. renforce notre capacité à fournir des technologies axées sur la conservation là où elles sont le plus nécessaires », a souligné Don Mills, président-directeur général de Boulder Imaging. « Ensemble, nous faisons progresser le rôle de l’IA dans la protection de la biodiversité et accélérons la croissance responsable de l’énergie éolienne en Croatie et au-delà. »

IdentiFlight a déjà déployé plus de 520 systèmes sur les cinq continents, réduisant la mortalité aviaire de plus de 85 % tout en maintenant une perte de production d’électricité inférieure à 1 % dans les parcs éoliens. Les premiers systèmes en Croatie sont prévus pour 2026, avec une priorité accordée aux couloirs migratoires sensibles et aux zones écologiquement précieuses.

À propos de Boulder Imaging

Fondée en 1995, Boulder Imaging développe et fournit des solutions innovantes de vision industrielle et d’intelligence artificielle qui redéfinissent le contrôle qualité. Avec une vitesse, une précision et une flexibilité inégalées, ses systèmes d’inspection répondent à des défis complexes dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’automobile, les produits architecturaux et les papiers sécurisés. Basée dans le Colorado, Boulder Imaging se consacre à l’avancement de la technologie de vision industrielle afin de répondre aux besoins en matière de contrôle dans le monde entier.

À propos d’Oikon Ltd. – Institute of Applied Ecology

Oikon Ltd. – L’Institute of Applied Ecology (Institut d’écologie appliquée) est le principal cabinet de conseil environnemental agréé de Croatie. Il propose des solutions intégrées en matière de protection de l’environnement, de préservation de la nature, de gestion des ressources naturelles, de droit et de législation environnementaux, ainsi que de services de développement durable. Depuis 1997, il accompagne les institutions publiques, les promoteurs, les banques de développement et les organisations de conservation pour aligner le développement économique sur la durabilité écologique, conformément à la législation croate et aux directives européennes. Outre son leadership en Croatie, Oikon propose des services d’expertise dans toute l’Europe du Sud-Est, notamment en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie, en Macédoine du Nord, au Monténégro, en Serbie, en Albanie, au Kosovo, à Chypre et en Turquie. L’entreprise propose des solutions régionales conformes aux normes environnementales mondiales.

