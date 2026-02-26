Selon Holafly for Business, la mobilité professionnelle axée sur le numérique devient la norme pour 79 % des entreprises

DUBLIN, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Pendant longtemps, l’attention portée aux besoins des employés en déplacement professionnel s’est concentrée sur les nécessités évidentes : les réservations de vols effectuées correctement, les hôtels réservés à proximité des lieux de réunion, les polices d’assurance souscrites « au cas où ». Tout le reste était laissé à la charge du voyageur, qui devait trouver des solutions sur place.

Cependant, avec la mobilité croissante du travail, les entreprises développent leurs services d’assistance aux employés à l’étranger, et l’accès numérique occupe une place de plus en plus importante dans ce domaine. Selon les dernières conclusions du rapport Global eSIM & Travel publié par Holafly, 79 % des entreprises offrent désormais une forme d’accès numérique à leurs employés qui voyagent à l’international.

De nos jours, les déplacements professionnels impliquent souvent d’atterrir dans un autre pays et de devoir immédiatement s’adapter à des systèmes que l’on ne connaît pas ou des circonstances inhabituelles : transports, cartes, paiements, applications de vérification d’identité, changements de dernière minute et demandes urgentes provenant du bureau. Lorsque l’accès mobile est interrompu, l’impact ne se limite pas à la productivité. Il provoque du stress, de l’incertitude et un sentiment d’abandon au moment même où les employés sont le plus vulnérables.

C’est pourquoi le débat évolue et qu’être connecté à l’étranger ne consiste plus seulement à participer à des réunions en ligne, mais aussi à se sentir en sécurité, autonome et pris en charge. Cette connexion ininterrompue permet aux employés de trouver leur chemin vers l’hôtel à destination, de contacter le service d’assistance en cas de changement de programme, de gérer leurs dépenses, d’accéder aux outils de l’entreprise et de rester connectés à leurs réseaux, professionnels et personnels.

Plus que toute politique officielle, ce sont ces moments qui déterminent le ressenti des employés en termes de soutien. Près de huit professionnels en déplacement sur dix affirment qu’un accès Internet fiable est essentiel lorsqu’ils voyagent, non pas pour des raisons de commodité, mais parce qu’il leur permet de poursuivre leur travail sans interruption.

Holafly for Business aide les organisations à dépasser les politiques de voyage traditionnelles et à s’orienter vers une infrastructure axée sur les objectifs. Conçue en fonction des modes de déplacement et de travail actuels, elle offre un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 18 langues, un outil de gestion unifié et des forfaits mensuels permettant d’éviter les frais imprévus, ainsi qu’une couverture dans plus de 160 destinations.

« Fournir un accès numérique à l’étranger est devenu une pratique courante pour de nombreuses entreprises », affirme Alex Bryszkowski, VP de Holafly for Business. « Ce qui change aujourd’hui, ce sont les attentes qui sous-tendent cette pratique. Désormais, l’accès ne suffit plus : on veut pouvoir se déplacer, travailler et décider librement, sans friction ni contrainte, quel que soit le lieu où l’on est amené à exercer son activité. »

Des organisations telles que Volvo, Nike, Idealista, Puma et Airbnb réévaluent leur mode de soutien aux équipes mobiles, considérant désormais l’accès numérique à l’étranger comme un élément à part entière de l’expérience des collaborateurs plutôt que comme un simple complément technique. Alors que les entreprises continuent d’affiner leur approche en matière de bien-être, de flexibilité et de travail à l’international, l’accès au numérique à l’étranger apparaît comme un signal discret mais puissant : les déplacements professionnels sont attendus de vous, et nous nous engageons à vous soutenir dans cette démarche.

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et offre une couverture dans plus de 200 destinations. Forte d’une note exceptionnelle de 4,5/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, l’eSIM de Holafly s’est imposée comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

