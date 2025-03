BROOKLYN, New York, 28 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, leader mondial des technologies et solutions linguistiques alimentées par l’IA, est sur le point de marquer les esprits à l’occasion du NAB Show 2025 qui se déroulera à Las Vegas. Du 6 au 9 avril, les visiteurs pourront se rendre sur le stand N°W1915 pour découvrir la gamme de solutions IA de pointe d’AI-Media et obtenir un aperçu exclusif de sa dernière innovation en matière de traduction vocale alimentée par l’IA.

L’avenir de la traduction vocale alimentée par l’IA – Découvrez-le en avant-première au NAB 2025

AI-Media dévoilera LEXI Voice à l’occasion du NAB Show 2025 – une technologie nouvelle génération de traduction vocale alimentée par l’IA conçue pour briser les barrières linguistiques en temps réel. Développé à partir de LEXI Captions, la solution de sous-titrage phare d’AI-Media reconnue mondialement pour sa précision et son évolutivité, LEXI Voice offre des traductions vocales alimentées par l’IA naturelles et à faible latence de l’audio en direct dans plusieurs langues et en temps réel. Exploitant les dernières avancées en matière de reconnaissance vocale et de synthèse vocale, LEXI Voice isole et interprète l’audio des intervenants à la source, tout en préservant les changements de locuteur, le rythme et l’intonation. Grâce à une transcription très précise, LEXI Voice permet une diffusion multilingue fluide sans avoir recours à des interprètes humains. La solution s’intègre facilement aux flux de travail de diffusion existants, y compris les environnements SDI et IP, et est entièrement compatible avec les appareils Alta et Encoder Pro d’AI-Media, offrant ainsi une alternative rentable et évolutive aux modèles traditionnels de doublage et d’interprétation.

Forte d’une solide réputation en matière de sous-titrage et de traduction alimentés par l’IA, AI-Media présentera un éventail de technologies innovantes permettant aux diffuseurs, créateurs de contenu et professionnels des médias d’élargir leur portée et d’améliorer l’implication de leur public. Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir :

LEXI – La solution de sous-titrage alimenté par l’IA la plus avancée au monde.

– La solution de sous-titrage alimenté par l’IA la plus avancée au monde. LEXI Translate – Le sous-titrage multilingue en temps réel pour une accessibilité mondiale.

– Le sous-titrage multilingue en temps réel pour une accessibilité mondiale. Encodeurs SDI et IP – L’intégration fluide des sous-titres dans les flux de diffusion et de streaming.

– L’intégration fluide des sous-titres dans les flux de diffusion et de streaming. Lancement – LEXI Voice – L’avenir de la traduction vocale alimentée par l’IA

Démonstrations en direct – Soyez les premiers à tester cette innovation

Rejoignez-nous au stand N°W1915 pour une démonstration exclusive de la dernière avancée d’AI-Media :

Lundi 7 avril | 15h00 (heure du Pacifique)

Mardi 8 avril | 10h30 (heure du Pacifique)

Pour les diffuseurs et les professionnels des médias qui cherchent à briser les barrières linguistiques et à élargir leur portée mondiale, le stand d’AI-Media au NAB 2025 est l’endroit où l’avenir de la traduction et de l’accessibilité alimentées par l’IA prend vie. Ne manquez pas ce lancement révolutionnaire !

Les solutions d’AI-Media seront également présentées sur le stand AWS (N°W1701) et le stand Synamedia (N°W2443). Venez découvrir comment nos partenaires intègrent nos solutions dans leurs offres.

Pour en savoir plus sur les solutions révolutionnaires d’AI-Media et réserver une démonstration privée, consultez le site www.ai-media.tv/upcoming-events/. Restez connectés et suivez-nous sur LinkedIn pour des mises à jour exclusives sur le NAB 2025 !

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux. Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu. AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020. Consultez AI-MEDIA.TV

Sortie de LEXI Voice : AI-Media lance une innovation révolutionnaire en traduction vocale alimentée par l’IA au NAB 2025

