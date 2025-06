Renforcement du leadership mondial en matière de protection des données, de conformité et de confiance des consommateurs

BRIDGEWATER, New Jersey, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss ») (NASDAQ : SNCR), un innovateur et leader mondial des plateformes de cloud personnel, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la certification du cadre de protection des données UE–États-Unis (EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF)), un programme administré par le Département du commerce des États-Unis.

Le DPF est un mécanisme de transfert de données transatlantique qui permet aux entreprises basées aux États-Unis de recevoir et de traiter des données à caractère personnel en provenance de l’Union européenne dans le respect des lois européennes sur la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce cadre garantit de solides mécanismes de protection, de mise en application et de recours afin que les données à caractère personnel demeurent protégées lorsqu’elles sont transférées hors de l’UE.

La certification DPF vient renforcer l’engagement de longue date de Synchronoss envers les normes internationales en matière de protection de la vie privée, consolidant ainsi sa position de partenaire de confiance auprès des principaux opérateurs télécoms à l’échelle mondiale.

« La protection de la vie privée et des données est au cœur de notre mission en tant que fournisseur de cloud en marque blanche », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « L’obtention de la certification DPF s’inscrit dans notre cadre de conformité mondial et réaffirme notre engagement à fournir des solutions cloud sécurisées, évolutives et respectueuses des consommateurs, répondant aux plus hauts standards de confiance. »

« Cette certification DPF reflète bien plus qu’une simple conformité réglementaire ; elle incarne notre engagement constant en faveur d’une gouvernance responsable des données », a ajouté Mark Denihan, responsable de la protection des données chez Synchronoss. « Pour nos partenaires européens, le DPF est la garantie que les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel sont effectués avec intégrité, transparence et responsabilité — des valeurs fondamentales de notre engagement mondial en faveur de bonnes pratiques en matière de données. »

Une base de confiance

Le cadre de protection des données UE–États-Unis (DPF) établit des garanties juridiquement contraignantes pour le transfert de données à caractère personnel des citoyens de l’UE vers des organisations certifiées aux États-Unis. Cela revêt une importance particulière dans le contexte européen, où la souveraineté numérique et la gestion éthique des données sont des priorités. L’obtention de cette certification par Synchronoss atteste de sa capacité à gérer de manière responsable les données RH et non-RH dans un contexte transfrontalier, répondant ainsi aux attentes de confidentialité des partenaires internationaux.

Grâce à cette certification DPF, Synchronoss renforce davantage son cadre de conformité global. Cette nouvelle reconnaissance s’ajoute à une série de certifications internationales déjà obtenues, notamment SOC 2 Type II pour la sécurité et l’intégrité des données, ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information, ainsi qu’une validation indépendante de la protection des données via TRUST/e. Ensemble, ces certifications témoignent d’un investissement durable et proactif dans la protection des données et d’une solide infrastructure de confidentialité à l’échelle mondiale.

Pour consulter la certification DPF de Synchronoss, rendez-vous sur le registre du Département du commerce des États-Unis :

https://www.dataprivacyframework.gov

Pour en savoir plus sur Synchronoss et ses engagements en matière de confidentialité et de conformité à l’échelle mondiale, consultez le site : www.synchronoss.com/cloud-security/

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR), un leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

[email protected]

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ryan Gardella

ICR INC.

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9484819