Investimento estratégico do Jura Investment Group e da CMT Digital impulsiona o crescimento em serviços regulamentados de negociação, pagamentos e tecnologia

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O Global Market—Synervest Group, uma holding de fintech que oferece infraestrutura de nível institucional em tecnologia de negociação, pagamentos e financeira, anunciou hoje que arrecadou US $4 milhões em financiamento da Série A. A rodada foi liderada pelo Jura Investment Group, com participação contínua da CMT Digital, com a empresa sendo avaliada em US $60 milhões – o dobro da avaliação de 12 meses atrás.

O investimento segue um forte período de impulso comercial e operacional em todo o portfólio de negócios de serviços financeiros da Synervest. O financiamento será usado para acelerar a expansão internacional, aprimorar a presença regulatória do Grupo e fortalecer sua oferta institucional.

“O Jura como parceiro estratégico e o apoio contínuo da CMT Digital, é um grande endosso do nosso modelo e visão de longo prazo”, disse Alexander Oelfke, Sócio Fundador do Synervest Group. “Esta parceria nos permite escalar mais rapidamente, aprofundar nossas capacidades regulatórias e ampliar nosso alcance em todos os mercados institucionais.”

Com as entidades e licenças regulatórias nas principais jurisdições internacionais, a Synervest mantém centros operacionais na Europa e no Oriente Médio, e atende instituições financeiras que buscam infraestrutura transfronteiriça escalável e compatível.

“O Synervest Group tem um grande potencial e estamos entusiasmados em apoiar sua expansão global. Sua abordagem inovadora às fintech alinha-se bem com a nossa visão, e estamos preparados para contribuir com a nossa experiência para acelerar o seu crescimento”, disse Bas Kooijman, CEO do Jura Investment Group.

“O futuro dos mercados financeiros será moldado pelas empresas que possam operar além das fronteiras, atendendo aos mais altos padrões regulatórios”, disse Jan-Dirk L., cofundador da CMT Digital. “A Synervest está construindo precisamente isso – infraestrutura de negociação robusta projetada para instituições globais. Temos orgulho de apoiar sua próxima fase de crescimento.”

Sobre o Synervest Group

O Synervest Group é uma plataforma global de fintech que fornece um ecossistema unificado e altamente interconectado liderado por conformidade que aciona ofertas escaláveis para modelos B2B e B2C, para utilidade proprietária ou externa em tecnologia de negociação, pagamentos e financeira. Com sede no Abu Dhabi Global Market (ADGM), o Grupo opera em importantes centros financeiros internacionais com licenças regulatórias em várias jurisdições.

Contato

Marc Suárez – Dirigente de Marketing

[email protected]

