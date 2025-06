IRVINE, Califórnia, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” ou a “Empresa”), fornecedora global de soluções de carregamento de veículos elétricos (EV), anunciou hoje a assinatura oficial de um acordo de joint venture com a renomada BinHendi Holding e o SFE Group em 30 de maio de 2025. Essa mudança responde ao crescimento do mercado de veículos elétricos (VE) e à necessidade urgente de acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de mobilidade elétrica no Oriente Médio. Essa colaboração, apoiada pelo Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos (o “Ministério do Investimento”), marca o estabelecimento de uma das primeiras empresas de fabricação de equipamentos de carregamento de veículos elétricos no Oriente Médio.

O Ministério do Investimento desempenhou um papel fundamental na facilitação desse investimento novo, reiterando seu compromisso de atrair investimentos que possibilitem o futuro para os Emirados Árabes Unidos e, ao mesmo tempo, apoiar e promover o crescimento de empresas familiares nos mercados dos Emirados Árabes Unidos e fortalecer a posição do país como um centro regional de manufatura avançada e tecnologias sustentáveis, dois setores prioritários da Estratégia Nacional de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo foi assinado na sede do Ministério do Investimento por Mike Calise, diretor executivo da Tellus Power, e Marius Ciavola, diretor executivo da Sing Family Enterprise Middle East. O evento foi testemunhado por Hessa Al Ghurair, subsecretária assistente em exercício do Ministério do Investimento, Hamdan Zakaria Doleh, presidente do China Innovation Centre nos Emirados Árabes Unidos, Yansong Li, cofundador do Tellus Power Group, e Mohammad BinHendi, CEO do grupo BinHendi Holding.

Essa colaboração tem como objetivo aproveitar a rede global da Tellus Power em tecnologia e fabricação de estações de carregamento de veículos elétricos, combinada com os recursos da BinHendi Holding e do SFE Group e as condições de mercado favoráveis no Oriente Médio, para desenvolver conjuntamente uma infraestrutura de carregamento inteligente voltada para o futuro e apoiar a transição de energia sustentável da região.

Espera-se que a joint venture invista na construção de linhas de produção de equipamentos de carregamento CC e CA, incluindo estações de carregamento CC de alta potência com funcionalidade V2G (veículo para rede). Espera-se que os produtos não apenas atendam ao mercado local nos Emirados Árabes Unidos, mas também se expandam para todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo (“CCG”) e para as regiões do Oriente Médio. Como um dos primeiros fabricantes nacionais de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos no Oriente Médio, a joint venture terá o compromisso de fornecer aos usuários locais soluções de carregamento de veículos elétricos eficientes, inteligentes, confiáveis e centradas no usuário.

Mike Calise, diretor executivo da Tellus Power, comenta: “Estamos verdadeiramente honrados por estabelecer esta aliança estratégica. É um passo significativo que amplia drasticamente nosso alcance global. Dado o impressionante crescimento dos Emirados Árabes Unidos em tecnologia limpa e mobilidade inteligente, essa joint venture, graças ao apoio vital de todas as incríveis equipes envolvidas, garante que estejamos bem posicionados para atender à crescente demanda em todo o GCC.”

S.E. Mohammad Abdulrahman Alhawi, subsecretário do Ministério do Investimento, disse: “Esse acordo demonstra a dedicação contínua do Ministério do Investimento em ser um parceiro estratégico para investidores internacionais, investidores locais e escritórios familiares. Ele se alinha diretamente à nossa missão de fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos na atração de investimentos voltados para o futuro que correspondam às nossas prioridades nacionais. Ao apoiar parcerias como essa, o Ministério do Investimento continua a impulsionar investimentos de alto valor em setores de alto crescimento, promovendo a inovação e a prosperidade econômica sustentável.”

Hamdan Zakaria Doleh, presidente do Centro de Inovação da China nos Emirados Árabes Unidos, comentou: “O Oriente Médio está em um momento crítico na transição da mobilidade verde. Acredito que essa colaboração com a MBH permitirá que o Tellus Power Group estabeleça uma base mais sólida no Oriente Médio e apoie o rápido crescimento do ecossistema de veículos elétricos por meio de inovação tecnológica e operações localizadas. Isso representa um marco significativo na expansão estratégica do Tellus Power Group no Oriente Médio.”

Mohammad BinHendi, CEO do Grupo BinHendi Holding, acrescentou: “Para nós, trata-se de desenvolver a capacidade nacional – ”Made in UAE” (Fabricado nos Emirados Árabes Unidos) não é apenas um rótulo, é uma direção. Estamos posicionando ativamente os Emirados Árabes Unidos como o centro regional de fabricação de infraestrutura para veículos elétricos de última geração. Nossa visão vai além da mobilidade, pois continuamos impulsionando a fabricação industrial em vários setores de alto impacto. Como um grupo comprometido em “agregar valor”, a BinHendi Holding acredita em agregar valor a tudo o que fazemos. Como? Mantemos a consistência no que fazemos, e mantemos a simplicidade.”

A joint venture planeja concluir a construção da fábrica ainda este ano e lançar seus primeiros produtos “Fabricados nos Emirados Árabes Unidos” até o final de 2025.

