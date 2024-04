TokenEx et IXOPAY sur le point de fusionner. À l’issue de l’opération, les commerçants pourront optimiser l’utilisation de plusieurs processeurs de paiement

La plateforme d’optimisation des paiements dédiée au commerce international propose une tokénisation omnicanale, une orchestration des paiements et une gestion du cycle de vie des cartes

TULSA, Oklahoma et VIENNE, Autriche, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — TokenEx, prestataire de services de tokénisation dans le cloud de premier ordre, et IXOPAY, plateforme indépendante d’orchestration des paiements leader, annoncent ce jour leur accord définitif de fusion, donnant ainsi naissance à un nouveau champion en matière d’optimisation des paiements internationaux. La société issue de cette fusion s’appellera IXOPAY, une société du groupe TokenEx. Marc Olesen sera à la tête de ce regroupement et assurera les fonctions de PDG. Les clients bénéficieront d’une plateforme complète permettant à la fois d’augmenter les taux d’autorisation et de réduire les frais d’interchange pour les commerçants, et auront accès à des données de paiement sécurisées grâce à la certification PCI.

Les atouts de l’expertise de TokenEx en matière de tokénisation des données de paiement convergent avec ceux apportés par la synchronisation des paiements de classe mondiale d’IXOPAY dans le cadre de cette fusion, ainsi que les capacités de routage et de rapprochement des transactions.

Pour Marc Olesen, PDG, « Cette fusion marque un tournant de taille dans le secteur des paiements. En unissant nos forces pour créer IXOPAY dans le giron du groupe TokenEx, nous nous plaçons dans une position unique pour aider les commerçants à développer une stratégie de paiement permettant d’optimiser le recours à plusieurs processeurs de paiement et d’améliorer à la fois leur chiffre d’affaires brut et leur résultat net. »

La fusion entre TokenEx et IXOPAY marque une étape cruciale pour le secteur des paiements, à l’heure de sa transition vers une approche multi-processeurs permettant de donner vie à une plateforme de paiement intégrale et unique qui comprend :

La tokénisation omnicanale — Universal Tokens permet aux commerçants d’utiliser un seul token de paiement pour les transactions en boutique et en ligne, et pour tous les processeurs de paiement, ce qui élimine le stockage des données de paiement au sein de plusieurs systèmes, réduit la complexité du système et permet d’harmoniser les données client.

La synchronisation des paiements — Cette plateforme des paiements très évolutive pour les commerçants repose sur des fonctions intelligentes d’acheminement, de gestion de pointe des risques en cascade, mais aussi sur des ajustements et des règlements centralisés, ainsi que sur une intégration basée sur des plugins comportant plus de 200 acquéreurs, d’autres méthodes de paiement et des fournisseurs de services de paiement.

La gestion du cycle de vie des cartes — Un ensemble complet de fonctionnalités permet de gérer la totalité du cycle de vie des transactions à grande échelle, y compris la mise à jour des cartes expirées, l’exploitation de l’efficacité des tokens réseau, l’acheminement rationalisé grâce à la vérification des numéros d’identification bancaire (ou « BIN » pour Bank Identification Number) et l’authentification des transactions avec le système 3D Secure.

« Cette fusion avec TokenEx nous permet de rassembler non seulement nos capacités uniques pour devenir la plateforme de paiement la plus complète pour les commerçants à travers le monde, et de nous reposer sur l’expertise de l’équipe de TokenEx pour fournir un service de grand standing à nos clients, principalement européens, sur le marché américain, » observe René Siegl, fondateur et président exécutif d’IXOPAY. Et de poursuivre : « Pour les commerçants qui apprécient l’avantage concurrentiel lié au traitement des paiements de manière stratégique, IXOPAY, une société du groupe TokenEx, prendra à terme la forme d’une plateforme complète d’optimisation des paiements omnicanale avec le nec plus ultra de la tokénisation et un acheminement intelligent des transactions. Elle confèrera aux commerçants un contrôle sans précédent sur leur chiffre d’affaires, et leur donnera l’avantage concurrentiel nécessaire pour prospérer dans le secteur du commerce international. » René Siegl, fondateur et Nathalie Siegl, PDG continueront tous deux de travailler chez IXOPAY, une société du groupe TokenEx en qualité de dirigeants.

À propos de TokenEx

TokenEx est un prestataire de services de tokénisation et d’optimisation des paiements dans le cloud qui s’engage à aider les organismes à traiter et à transmettre des données sensibles en toute sécurité et en toute conformité. Sa solution de protection des données, la principale dans le secteur, peut sécuriser et désensibiliser tout élément de données structurées afin de réduire les risques, de rationaliser les opérations et de mettre en œuvre des processus administratifs critiques.

À propos d’IXOPAY

IXOPAY est la meilleure plateforme de synchronisation de paiements, qui apporte des solutions flexibles et indépendantes, conçues pour le traitement des paiements internationaux. IXOPAY fournit un acheminement intelligent des transactions avec une gestion de pointe des risques et de fraude en cascade, un traitement des ajustements et des règlements entièrement automatisé, des rapports complets et un accès à des centaines d’acquéreurs, de prestataires de services de paiement et d’autres méthodes de paiement.

Contact médias :

Nicholas Mueller

nmueller@tokenex.com

510-289-2001

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/27147864-91b0- 4683-aa19-d4c4690d323a

GlobeNewswire Distribution ID 9090807