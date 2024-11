Tū Ātea et Mavenir s’associent pour façonner l’avenir des réseaux en utilisant les installations du spectre détenues par les Maoris

RICHARDSON, Texas, 16 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau cloud-native qui construit l’avenir des réseaux, annonce aujourd’hui un partenariat de transformation avec Tū Ātea Limited, une entreprise indigène d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande qui se consacrent à l’avancement des télécommunications maories. Grâce à cette collaboration, Tū Ātea déploiera le cœur de paquet convergent de pointe 5G et les réseaux d’accès radio ouverts (Open RAN) de Mavenir en utilisant les installations du spectre détenues par les Maoris. Ce partenariat favorisera le développement de réseaux privés de petites cellules 4G et 5G ainsi que le partage d’infrastructures sur l’ensemble du territoire de l’Aotearoa.

En facilitant un hébergement neutre, Tū Ātea et Mavenir offrent aux opérateurs de réseaux néo-zélandais des options d’infrastructures partagées et rentables pour étendre la couverture aux communautés mal desservies.

La mission élargie de Tū Ātea inclut des initiatives en matière de formation et d’emploi et la création d’un centre de formation pour favoriser la recherche, le développement et le prototypage de technologies sans fil avancées pour les Maoris.

Faisant suite à l’acquisotation de Broadtech Group par Tū Ātea en décembre 2023, cette étape représente une nouvelle avancée dans l’établissement du leadership maori dans le secteur des télécommunications. Par l’intermédiaire de cette filiale, désormais nommée Tū Ātea Network Services, Tū Ātea concevra, construira et exploitera un réseau privé défini par logiciel, de qualité opérateur et à normes ouvertes pour les services mobiles, étendant ainsi une couverture essentielle.

« Nous collaborons avec les opérateurs de réseaux mobiles existants, en fournissant une infrastructure réseau partagée qui étend la couverture 4G et 5G aux zones mal desservies », explique Antony Royal, Directeur général de Tū Ātea. « Ce partenariat permet aux Maoris de promouvoir des solutions technologiques de partage de réseau à moindre coût, en particulier dans les zones rurales. »

En utilisant la technologie de Mavenir, Tū Ātea vise à fournir des services abordables qui répondent aux besoins croissants de connectivité dans l’ensemble de l’Aotearoa. Cette initiative dirigée par les Maoris introduit des réseaux 5G privés et évolutifs pour des industries telles que la production primaire, l’industrie manufacturière et les infrastructures critiques. Pardeep Kohli, PDG de Mavenir a déclaré dans ces termes : « Le partenariat avec Tū Ātea offre à Mavenir une occasion unique de soutenir une initiative dirigée par les Maoris et qui ouvre la voie à l’avenir des services de réseau. » « Nos solutions cloud-natives posent les bases d’une transformation numérique significative, ouvrant de nouvelles possibilités tant pour les industries que pour les communautés. »

Antony Royal souligne que ce partenariat avec Mavenir s’inscrit dans un programme plus large qui comprend des initiatives en matière d’emploi et de formation dans le secteur des télécommunications. Tū Ātea met également en place un centre d’innovation pour promouvoir la recherche, les essais et le développement commercial pour les Maoris en utilisant la 5G et des technologies sans fil, soutenant ainsi des idées et des initiatives qui renforcent les capacités techniques et commerciales des Maoris.

Cette collaboration ouvre la voie à une nouvelle ère de services et d’innovations en matière de réseau, en donnant plus de pouvoir aux Maoris, en libérant davantage le potentiel économique des communautés isolées et en renforçant l’avenir numérique de la Nouvelle-Zélande.

À propos de Tū Ātea

Tū Ātea Limited est la société mère de Tū Ātea Network Services Limited (anciennement Broadtech Group) qui comprend Broadtech Limited et JDA (Johnston Dick & Associates Limited).

Tū Ātea Limited : offre des services de spectre, des services radio NaaS, notamment des services privés 4G et 5G, des produits compacts à déploiement rapide pour des services réseau hors-réseau rapides.

Tū Ātea Network Services Limited : (Telco et Broadcasting) fournit une gamme de services technologiques, notamment des services intégrés de conception, de construction et d’exploitation ainsi que des services de partenariat technologique pour les secteurs de radiodiffusion, télécommunications, soins de santé, soins aux personnes âgées, services publiques, médias et aux entreprises en Nouvelle-Zélande et dans la région du Pacifique. L’entité propose et prend en charge un large éventail de solutions, notamment pour les réseaux cellulaires à grande échelle et en intérieur, pour la santé numérique, les liaisons et connectivités hertziennes, la production et transmission en studio de diffusion, la production de films et de médias et les solutions de communication maritimes et critiques. Possède, loue et exploite un réseau national de tours de communication qui fournissent des services de télévision numérique terrestre.

Pour plus d’informations, consultez le site www.tuatea.nz

Contact : info@tuatea.nz

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et l’IA, qui sont écologiques de par leur conception, et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af4d08fb-e894-430a-b630-d29d0d6e41c2

