Tune Talk devient le premier opérateur mobile entièrement cloud-native de l’ASEAN avec Mavenir

KUALA LUMPUR, Malaisie et RICHARDSON, Texas, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Tune Talk, l’une des marques de téléphonie mobile les plus reconnues en Malaisie, a achevé sa transformation en un opérateur de réseau mobile (MNO) totalement indépendant et cloud-native grâce à un partenariat stratégique avec Mavenir, fournisseur de logiciels réseau spécialisé dans les infrastructures mobiles pilotées par -l’intelligence artificielle. Cette mise en œuvre permet à Tune Talk d’exploiter ses propres systèmes réseau de bout-en-bout, ouvrant la voie à davantage de rapidité, d’agilité et de capacités d’innovation à l’approche de sa prochaine phase de croissance.

Cette transition a été rendue possible grâce à l’adoption des solutions OSS et BSS cloud-native de Mavenir, offrant à Tune Talk un contrôle total de ses opérations réseau et de ses plateformes de services numériques, tout en fournissant une base logicielle solide pour sa croissance future.

En modernisant ses couches OSS et BSS avec les plateformes cloud–native de Mavenir, Tune Talk exploite désormais un réseau indépendant défini-par logiciel. Cette évolution permet un déploiement plus rapide des services, des expériences clients plus personnalisées grâce à-l’IA, ainsi qu’une meilleure fiabilité du réseau.

La nouvelle architecture a déjà accéléré le déploiement de services numériques, notamment l’intégration de MyDigital ID, la protection contre le vol d’identité Mastercard, une assurance individuelle accident gratuite, des avantages foodpanda, ainsi que des contenus de streaming intégrés-à l’application, tels que des abonnements à des séries et des jeux.

Le nouvel environnement opérationnel cloud-native de Tune Talk repose sur des processus « zéro intervention » (zero-touch) et des mécanismes d’auto-réparation automatisés, améliorant la stabilité du réseau tout en réduisant les coûts opérationnels.

La phase deux approfondira la transformation pilotée-par l’IA de Tune Talk, avec l’introduction d’une orchestration avancée et de systèmes BSS de nouvelle génération. Ces capacités renforceront encore les performances du réseau, accéléreront la mise sur le marché des services et ouvriront de nouvelles sources de revenus grâce à des offres personnalisées et contextualisées.

« Devenir un MNO entièrement cloud-native marque le début d’un nouveau chapitre pour Tune Talk et renforce notre ambition de construire un réseau mobile plus intelligent et plus agile pour la Malaisie et au-delà », a déclaré Gurtaj Singh Padda, PDG de Tune Talk. « Ces fondations nous permettent d’aller plus vite, de personnaliser les services à grande échelle et de créer de la valeur grâce à l’innovation portée par l’IA pour notre base croissante de clients. »

« Nous sommes fiers d’avoir mené à bien cette première phase de notre partenariat avec Tune Talk, en accompagnant son évolution vers un MNO entièrement cloud-native », a déclaré Pardeep Kohli, président et PDG de Mavenir. « Les équipes de Tune Talk sont engagées dans une innovation constante, repoussant sans cesse les limites pour leurs clients. Notre approche entièrement cloud-native est essentielle pour leur offrir la rapidité, la flexibilité et l’efficacité nécessaires à cette ambition. »

Avec ce déploiement, Tune Talk devient un modèle de référence pour les opérations MNO cloud-native non seulement en Malaisie mais également dans la région ASEAN, démontrant comment des architectures OSS/BSS modernes peuvent accélérer l’indépendance des opérateurs, leur agilité et leur transformation numérique à long terme.

