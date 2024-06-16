Le catalogue de cas dʼutilisation préconfigurés pour le déploiement et la migration SASE permet aux clients, revendeurs et fournisseurs de mettre en œuvre des services plus rapidement.

DUBLIN, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — UBiqube, leader mondial de la gestion et de lʼautomatisation des infrastructures informatiques multi-domaines, a dévoilé aujourdʼhui SASE OpsLab, une place de marché dédiée aux solutions dʼautomatisation de SecOps qui révolutionne la distribution et l’exploitation du SASE.

Le SASE est devenu le modèle de consommation de cybersécurité privilégié des entreprises, mais son modèle de distribution basé sur les points de présence (PoP) oblige les équipes informatiques à effectuer des tâches de configuration de tunnels chronophages et sources dʼerreurs. Selon le rapport 2025 sur l’accès sécurisé aux réseaux de Hughes, 48 % des entreprises citent l’intégration avec les infrastructures existantes comme principal défi et 39 % dʼentre elles rencontrent des difficultés pour gérer plusieurs fournisseurs tout en garantissant lʼinteropérabilité. Ces facteurs combinés ralentissent lʼactivation des services, augmentent les risques opérationnels et compromettent l’agilité promise par le modèle SASE.

SASE OpsLab élimine ces difficultés SecOps cachées grâce à sa vaste gamme de kits dʼautomatisation prêts à lʼemploi, conçus pour rationaliser le tunneling PoP, la migration SASE, les mises à niveau CPE, etc.

« La croissance explosive de lʼadoption des services SASE exige que chaque étape du processus de déploiement soit évolutive. Après une vaste enquête menée auprès de nos clients, il est apparu clairement que le secteur avait besoin dʼune mise à niveau majeure en matière dʼautomatisation de sécurité opérationnelle », a déclaré Nabil Souli, PDG dʼUBiqube. « Avec le lancement de SASE OpsLab, nous redéfinissons la manière dont le SASE est déployé, libérant ainsi des heures d’ingénierie qui étaient consacrées à des tâches non liées à la cybersécurité et permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur lʼoptimisation du retour sur investissement du SASE en assurant leur sécurité informatique. »

Pour en savoir plus sur la manière dont lʼapproche axée sur lʼautomatisation de SASE OpsLab permet de réduire la complexité opérationnelle du SASE, rendez-vous sur : www.sase-opslab.com ou https://www.ubiqube.com/

À propos dʼUBiqube

Leader mondial de lʼautomatisation des infrastructures informatiques et cloud, UBiqube permet aux organisations de concevoir, déployer et exploiter des environnements complexes multi-fournisseurs à grande échelle. Grâce à sa solution dʼautomatisation éprouvée et à son expertise en orchestration multi-domaine, UBiqube permet aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux partenaires de distribution de simplifier radicalement leurs opérations, dʼaccélérer leur prestation de services et dʼinnover dans les domaines des réseaux et de la sécurité.

