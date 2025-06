AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — « Nous n’attendrons pas que les vagues emportent nos logements et nos infrastructures », a déclaré le dirigeant de la plus petite république du monde, juste après que son pays a utilisé la COP29 comme tremplin pour lancer le projet de résilience climatique le plus innovant au monde.

« Alors que le monde débat des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique, nous devons prendre des mesures proactives pour assurer l’avenir de notre nation », a poursuivi le président de Nauru, David Adeang.

Membre du Climate Vulnerable Forum (Forum des pays vulnérables au changement climatique), qui regroupe des pays en développement qui subissent de plein fouet les changements climatiques, le gouvernement de Nauru met au défi les investisseurs du monde entier de contribuer à une solution audacieuse, non seulement pour le pays, mais également pour la planète.

Le pays se lance dans un projet qui réformera la nation face au changement climatique. Outre les questions liées à la sécurité alimentaire et à l’approvisionnement en eau, ce projet comprend l’initiative « Higher Ground », qui prévoit la relocalisation de la quasi-totalité de la population des côtes vers des terres plus élevées.

Ce projet est gigantesque. Certains le qualifieront d’audacieux. Et il est onéreux.

Pourtant, l’homme qui dirige la campagne visant à collecter une grande partie des fonds grâce à un programme de citoyenneté unique destiné aux investisseurs et aux entrepreneurs engagés dans la lutte contre le changement climatique affirme que ce projet suscite déjà un vif intérêt dans le monde entier de la part de ceux qui souhaitent devenir des « Citoyens du Climat ».

Le Néo-Zélandais Edward Clark possède une vaste expérience dans les domaines de la banque internationale, de la criminalité financière et de la conformité, ce qui explique pourquoi le gouvernement de Nauru l’a nommé PDG du programme de citoyenneté économique et de résilience climatique de Nauru.

M. Clark a déclaré que, contrairement à certains programmes de citoyenneté par investissement qui ont fait l’objet de controverses, le programme nauruan, strictement encadré, vise à « renverser le discours sur les pays vulnérables au changement climatique. »

« Nous avons à cœur de convertir tous les individus qui se passionnent pour l’avenir de la planète en citoyens, car notre objectif est de transformer Nauru, qui est actuellement un bénéficiaire passif des fonds destinés à la lutte contre le changement climatique, en un incubateur d’innovations climatiques. »

Il entend par là que Nauru est susceptible de devenir un modèle en matière de développement de communautés véritablement durables et des infrastructures qui les sous-tendent.

« Les entrepreneurs climatiques peuvent collaborer avec Nauru au développement de nouvelles solutions », a-t-il déclaré.

« Les écopreneurs peuvent bénéficier du financement de démarrage nécessaire au développement de nouvelles technologies et solutions, et Nauru saura tirer profit de son rôle de terrain d’essai de solutions novatrices et rentables. »

M. Clark a déclaré que, bien que le programme de citoyenneté soit nouveau, il se réjouissait de l’intérêt qu’il suscitait.

Et celui-ci d’ajouter : « Les demandes de citoyenneté que nous avons reçues proviennent de personnes du monde entier qui souhaitent investir dans la résilience climatique et participer à une noble cause ».

