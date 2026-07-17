Univar Solutions ติดอันดับรายชื่อ World’s Greenest Companies 2026 ของนิตยสาร Newsweek

Univar Solutions ได้รับการยกย่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน เนื่องจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความเป็นเลิศทางการพาณิชย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง
ดาวเนอร์สโกรฟ รัฐอิลลินอยส์, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำระดับโลกด้านวัตถุดิบและสารเคมีชนิดพิเศษ ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน World’s Greenest Companies 2026 โดย Newsweek และ Plant-A Insights Group การมอบรางวัลนี้พิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดทำร่วมกับ Plant-A Insights และ GIST Impact โดยเน้นองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
“เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นว่าความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับ เนื่องจากประเด็นนี้จะยังเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของวิธีการดำเนินงานของเราจต่อไปในอนาคต” Alexa Colin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและบริหาร และผู้นำด้านความยั่งยืนของ Univar Solutions กล่าว “เราใช้แนวทางที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดทั้งการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งสร้างคุณค่าทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านธุรกิจไปพร้อมกัน”
Univar Solutions ที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร กำลังมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายในการปรับปรุงสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้นภายในปี 2030 และความมุ่งมั่นระยะยาวสู่การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทได้รับรางวัลครั้งนี้ อีกหนึ่งแง่มุมสำคัญของโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัท คือการมุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ที่ Univar Solutions เรามองเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งในฐานะความรับผิดชอบและโอกาส” ดร. Liam McCarroll ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความยั่งยืนระดับโลกและผลกระทบทางสังคมของ Univar Solutions กล่าว “เรามุ่งลดของเสีย ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่ที่สามารถทำได้ตลอดการดำเนินงานของเรา ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการปรับปรุงวิธีการทำงาน ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองผ่านโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่ดียิ่งขึ้นได้”
นอกจากนี้ Univar Solutions ยังได้รับการยกย่องในเรื่องกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมาจากธรรมชาติด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมและวัตถุดิบได้ กรอบแนวคิดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์
“ในฐานะบริษัท เราเชื่อว่าการสนับสนุนลูกค้าในกระบวนการสร้างความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง” Kelly Gilroy รองประธานฝ่ายความยั่งยืนเชิงพาณิชย์ของ Univar Solutions กล่าว “เราได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมชาติขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความโปร่งใสและความชัดเจน ควบคู่ไปกับการที่เราร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์”
การจัดอันดับ World’s Greenest Companies 2026 ของ Newsweek เป็นการประเมินองค์กรชั้นนำ 850 แห่งใน 28 ประเทศ การจัดอันดับนี้อิงจากเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมากกว่า 25 ข้อ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ การสร้างของเสีย และการปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด
“อนาคตของโลกเราจะดีได้นั้นต้องอาศัยการลงมือทำจากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน” Jennifer H. Cunningham บรรณาธิการบริหารของ Newsweek กล่าว “การประกาศผลการจัดอันดับ World’s Greenest Companies นั้นถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้นำองค์กรที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงพันธะทางศีลธรรม แต่เป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจที่ยั่งยืนและมองการณ์ไกลในเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านความยั่งยืนของ Univar Solutions ได้ที่: https://www.univarsolutions.com/sustainability
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอัน World’s Greenest Companies 2026 ของ Newsweek ได้ที่: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026
เกี่ยวกับ Univar Solutions
Univar Solutions เป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีและส่วนผสมชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ด้วยหนึ่งในกองเรือขนส่งส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและทีมขายด้านเทคนิค ความรู้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความรู้เชิงลึกด้านตลาดและกฎระเบียบการพัฒนาสูตรและส่วนผสม และเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะด้านที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้และบริการเสริมมูลค่าแก่ตลาดอุตสาหกรรม และการใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่ดำเนินตามจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีสุขภาพดี มีอาหารบริโภค สะอาด และปลอดภัย Univar Solutions มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าและผู้จัดหาสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่การเติบโตร่วมกัน (Growing Together) เรียนรู้เพิ่มเติมที่ univarsolutions.com
แถลงการณ์และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
การสื่อสารนี้ประกอบด้วย “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดหวัง” “อาจ” “จะ” “ควร” “สามารถ” “แสวงหา” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” หรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่ทำขึ้นในการสื่อสารนี้อยู่ภายใต้ข้อความเตือนนี้
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังไม่เป็นจริง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อธุรกิจ สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดของบริษัท แม้ว่าแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจะอิงตามสิ่งที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราขอเตือนคุณว่าข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่นำเสนอในการสื่อสารนี้ไม่ได รับประกันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือแนะนำโดยข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โปรดดูรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทและรายงานทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ของการสื่อสารนี้เท่านั้น และไม่ควรนำไปอ้างอิงว่าเป็นตัวแทนมุมมองของบริษัท ณ วันที่หลังจากนั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ
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