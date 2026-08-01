Univar Solutions Reconhece Principais Parceiros de Transporte na Premiação Anual de Transportadoras

DOWNERS GROVE, Ill., July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora global líder de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje os nomes dos premiados na Premiação Anual de Transportadoras que demonstraram excelente desempenho, parceria e compromisso como um serviço seguro e confiável na América do Norte.

Entregues durante o evento anual de reconhecimento de transportadoras da Empresa, os prêmios celebram as transportadoras cuja excelência de serviço ajuda a Univar Solutions a manter os produtos químicos e ingredientes essenciais em movimento para clientes e fornecedores. Os homenageados são selecionados pelo seu forte desempenho em áreas como segurança, entrega no prazo, capacidade de resposta, suporte de capacidade, conectividade de dados e experiência geral do cliente.

“O transporte confiável é essencial para a forma como atendemos nossos clientes e fornecedores todos os dias”, disse Rob McRae, Vice-Presidente de Transportes da Univar Solutions para a América do Norte. “Os premiados deste ano mostraram consistentemente como funcionam as fortes parcerias com as operadoras – operações com segurança, comunicação com clareza e soluções práticas que nos ajudam a entregar com confiança em um ambiente dinâmico da cadeia de suprimentos.”

Como a Univar Solutions continua a cumprir seu compromisso com a confiabilidade por meio de segurança, serviço e experiência, A Premiação Anual de Transportadoras anual reconhece parceiros nas principais categorias de transporte, incluindo serviços regionais, a granel, de carga de caminhão e de carga menor que o caminhão (LTL).

O prêmio de Parceiro Mais Valioso é entregue anualmente à transportadora que vai além para apoiar a Univar Solutions e seus clientes por meio de um serviço excepcional, solução criativa de problemas e um forte compromisso com a parceria.

Transportadora MVP de 2026: Addison Transportation

Vencedores de Segmentos de Prêmios de 2026

Transportadora Conectada do Ano – pelo Desempenho Excepcional na Conformidade de Eventos de Status: Barto Trucking

Prêmio Sempre Pontual – pelo Desempenho Excepcional na Entrega Pontual: Southeastern Freight Lines

Transportadora do Ano da Região Leste da ChemCare: Freehold Cartage

Transportadora do Ano da Região Oeste da ChemCare: Steve Forler

Transportadora do Ano da ITS: Roar Logistics

Transportadora do Ano da Região Leste do Canadá Soobz Transport

Transportadora do Ano da Região Oeste do Canadá T.E.A.M.S Transport

Menções Honrosas – Excelência em Atendimento e Parceria

Excelência Superior em Serviço e Parceria: R & L Transport James J Williams Bulk Service Transport Roughrider Old Dominion Freight Line SAIA Hazpro Transportation Oak Harbor Freight Lines Reliable Liquid Transport Dixon Bros.

Excelência em Atendimento e Parceria: Highway Transport Apex Logistics Ross Express PITT OHIO A. Duie PYLE Quality Carriers Harms Pacific Transport Midcork Transport Quest Liner



“Agradecemos a dedicação da nossa rede de operadoras e é com orgulho que reconhecemos os vencedores da premiação deste ano”, disse Travis Vedral, Diretor Sênior de Transportes, Sistemas e Estratégias da Univar Solutions. “Seu foco em operações seguras, execução disciplinada e serviço agilizado, fortalece a experiência que oferecemos aos nossos clientes e fornecedores. Parabéns a cada homenageado e obrigado por nos ajudar a elevar o padrão do desempenho do transporte.”

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

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